CDC：流感奪走216童 15年來最嚴重 籲速接種疫苗

CDC建議所有出生6個月以上的嬰幼兒每年接種一次流感疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )最新統計顯示，今年流感季，全美已經有216名兒童染病死亡，創下15年來最高紀錄。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導， CDC在2日公布一份聯邦報告，本流感季節美國兒童死亡人數達到216人，不但超過去年的207人，甚至是15年前、也就是2009至2010年間，全球爆發H1N1流感疫情 以來，死亡人數最多的一次。

CDC資料顯示，本季截至目前為止，全國至少有4700萬人確診流感，其中有61萬人住院治療，還有2萬6000人死亡，由於流感季節仍在持續，數字還會繼續增加。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)成員、科羅拉多大學(University of Colorado)小兒科傳染病專家歐黎瑞(Sean O'Leary)醫師向美聯社表示：「我們目前掌握的數據肯定低估，當流感季節結束，匯整的所有數據，這個死亡數字幾乎肯定會攀升。」並透露流感死亡人數增加的一大關鍵原因就是兒童注射流感疫苗 的人數減少。

盡管CDC建議所有出生6個月及以上的嬰幼兒每年接種一次流感疫苗，不過全美兒童流感疫苗接種率已從五年前64%下降到本季49%。

非營利醫療研究組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)健康新聞公衛特約編輯、傳染病專家岡德(Céline Gounder)先前受訪時即直言：「新冠疫情爆發後，很不幸，我們發現大家對疫苗的質疑擴大而不太願意接種疫苗，正如我們在兒童流感疫苗接種看到的情況，導致住院人數增加，更不幸的是造成死亡人數攀升。」

歐黎瑞表示，雖然流感疫苗並無法防止感染，但研究證實，注射疫苗對於預防重症住院與減少死亡仍相當有效，強調疫苗接種率下降「肯定對於本季死亡人數有一定影響」。