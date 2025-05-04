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CDC：流感奪走216童 15年來最嚴重 籲速接種疫苗

編譯俞仲慈／綜合報導
CDC建議所有出生6個月以上的嬰幼兒每年接種一次流感疫苗。(美聯社)
CDC建議所有出生6個月以上的嬰幼兒每年接種一次流感疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)最新統計顯示，今年流感季，全美已經有216名兒童染病死亡，創下15年來最高紀錄。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，  CDC在2日公布一份聯邦報告，本流感季節美國兒童死亡人數達到216人，不但超過去年的207人，甚至是15年前、也就是2009至2010年間，全球爆發H1N1流感疫情以來，死亡人數最多的一次。 

CDC資料顯示，本季截至目前為止，全國至少有4700萬人確診流感，其中有61萬人住院治療，還有2萬6000人死亡，由於流感季節仍在持續，數字還會繼續增加。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)成員、科羅拉多大學(University of Colorado)小兒科傳染病專家歐黎瑞(Sean O'Leary)醫師向美聯社表示：「我們目前掌握的數據肯定低估，當流感季節結束，匯整的所有數據，這個死亡數字幾乎肯定會攀升。」並透露流感死亡人數增加的一大關鍵原因就是兒童注射流感疫苗的人數減少。

盡管CDC建議所有出生6個月及以上的嬰幼兒每年接種一次流感疫苗，不過全美兒童流感疫苗接種率已從五年前64%下降到本季49%。 

非營利醫療研究組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)健康新聞公衛特約編輯、傳染病專家岡德(Céline Gounder)先前受訪時即直言：「新冠疫情爆發後，很不幸，我們發現大家對疫苗的質疑擴大而不太願意接種疫苗，正如我們在兒童流感疫苗接種看到的情況，導致住院人數增加，更不幸的是造成死亡人數攀升。」

歐黎瑞表示，雖然流感疫苗並無法防止感染，但研究證實，注射疫苗對於預防重症住院與減少死亡仍相當有效，強調疫苗接種率下降「肯定對於本季死亡人數有一定影響」。

流感疫苗 CDC 疫情

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