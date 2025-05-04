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靠免疫療法 92%癌患2年後未發病 顯示手術非必要

編譯俞仲慈／綜合報導
最新研究發現，癌症患者接受免疫療法，不需要配合手術，有高達92%患者在兩年後癌細胞消失無蹤。(路透)
最新研究發現，癌症患者接受免疫療法，不需要配合手術，有高達92%患者在兩年後癌細胞消失無蹤。(路透)

最新研究發現，癌症患者接受免疫療法，不需要配合手術，有高達92%患者在兩年後癌細胞消失無蹤，顯示手術並非治癌的必要手段，還可以維持患者更良好的生活品質。

新聞周刊(Newsweek)報導，美國癌症研究協會(American Association for Cancer Research)發表在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)的最新報告，研究癌症患者在不動手術情況下，僅靠服用「免疫檢查點抑制劑」(immune checkpoint inhibitors)，是否可以縮小腫瘤細胞的效果，該類藥物係透過加強人體檢測並摧毀癌細胞的自身能力來發揮治療作用。

結果發現對於特定癌症來說，手術切除腫瘤與術後治療並非治療癌症的絕對療法，大幅翻轉醫界傳統治癌方式，也為患者提供侵入性較小、長期副作用較少的另一種抗癌新選項。

過往的研究發現，接受免疫療法的42名直腸癌患者四年後抗癌成功；至於這項新研究進一步擴大範圍，發現包括結腸癌、食道癌、胃癌和胃食道癌等患者有高達92%比率，兩年後癌細胞銷聲匿跡。

現年71歲的莫琳·賽德里斯(Maureen Sideris)曾被診斷罹患胃食道癌，原本打算接受手術、化療與放射治療，但最後決定接受為期九個月的實驗性免疫療法，結果兩年後癌細胞消失無蹤。

由紐約市「紀念斯隆凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)腸胃腫瘤科主任瑟賽克(Andrea Cercek)領導的研究團隊指出，即使是第三期癌症、甚至癌細胞擴散至淋巴結，患者的治療效果也相當明顯，瑟賽克指出：「這種療法可以明顯減少腫瘤並改善患者生活品質的功效。」

目前該研究使用的免疫抗癌藥物dostarlimab已獲得聯邦食藥局(FDA)核准，可望上市後用於治療部分特定基因突變的癌症，不過有鑑於部分患者的療效有限，研究人員計劃展開更長時間的跟踪實驗，以證實免疫療法對於不同類型與不同階段癌症的長期療效，甚至未來數年內重建癌症療法。

癌症 癌細胞 腫瘤

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