股市震撼彈 94歲股神巴菲特宣布年底卸任波克夏CEO 62歲阿貝爾接班

94歲的股神巴菲特3日宣布交棒，由公司副董事長阿貝爾接班。(美聯社)

現年94歲、人稱「股神 」的巴菲特 (Warren Buffett)3日在他出席的第60次年度股東大會上，宣布自己將卸下波克夏 海瑟威(Berkshire Hathaway)執行長職務，要求董事會在年底前任命現年62歲的阿貝爾(Greg Abe)擔任波克夏海瑟威執行長，正式接班。

94歲的股神巴菲特3日宣布交棒，由公司副董事長阿貝爾接班。(路透)

馳騁股海60年 寫下股神傳奇

巴菲特1965年開始擔任波克夏執行長，60年來引領公司並馳騁股海。儘管巴菲特2021年即指定阿貝爾擔任「接班人」，但他在大會結束前幾分鐘宣布自己將卸任，仍令全場數千股東驚訝。巴菲特卸任，被視為象徵「一個時代的結束」。

股神仍會「留下」提供協助

不過，巴菲特表示，他仍會「留下來」(hang around)提供協助，只是公司營運和資本配置的最終決定權，將掌握在阿貝爾手中。阿貝爾是現任波克夏非保險業務副董事長，會議在全場起立鼓掌為巴菲特喝采的熱烈氣氛中結束。

巴菲特宣布卸任決定時說：「明天，波克夏將召開董事會；我們董事會共有11位董事，其中兩位董事，我的子女豪伊(Howi)和蘇西(Susie)知道我將在會上討論的內容；對其他人來說，這可能會是新聞，但我認為阿貝爾在年底成為執行長的時機已經成熟。」

巴菲特3日在股東大會上宣布交棒，圖為參加波克夏股東大會的投資人。(路透)

公司過渡期 他表明一股不賣

巴菲特說，他仍會常在左右，「要是我們遇到重大機會之類的事，我相信我多少可以幫上忙」。

巴菲特是波克夏公司最大股東，持有公司逾1600億元資產。他表示，公司過渡到新階段後，他一股波克夏股票也不會賣。他說：「保留每一股股票的決定是經濟決策，因為我認為波克夏由阿貝爾管理的前景，會比在我管理之下更好。」

巴菲特將一家曾經陷入困境的波克夏紡織公司轉變為龐大的企業集團和商界奇蹟。幾十年來，每年都有成千上萬的粉絲和投資者前往內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)參加巴菲特所說的波克夏「資本市場音樂節」，還有數百萬人在線觀看股東大會，閱讀他每年的致股東信，並研究他的投資建議。

提拔阿貝爾 2021年即選定接班

阿貝爾出生並成長於加拿大，1999年波克夏投資第摩因的MidAmerican Energy時，他首次進入巴菲特的視野。阿貝爾和他的前老闆大衛·索科爾透過一系列收購，幫助打造了波克夏海瑟威能源公司。巴菲特於2018年提拔阿貝爾，讓他負責公司的所有非保險業務，並任命他為副董事長和董事會成員。2021年，巴菲特選定阿貝爾作為其接班人。