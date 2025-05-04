我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

股市震撼彈 94歲股神巴菲特宣布年底卸任波克夏CEO 62歲阿貝爾接班

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
94歲的股神巴菲特3日宣布交棒，由公司副董事長阿貝爾接班。(美聯社)
94歲的股神巴菲特3日宣布交棒，由公司副董事長阿貝爾接班。(美聯社)

現年94歲、人稱「股神」的巴菲特(Warren Buffett)3日在他出席的第60次年度股東大會上，宣布自己將卸下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)執行長職務，要求董事會在年底前任命現年62歲的阿貝爾(Greg Abe)擔任波克夏海瑟威執行長，正式接班。

94歲的股神巴菲特3日宣布交棒，由公司副董事長阿貝爾接班。(路透)
94歲的股神巴菲特3日宣布交棒，由公司副董事長阿貝爾接班。(路透)

馳騁股海60年 寫下股神傳奇

巴菲特1965年開始擔任波克夏執行長，60年來引領公司並馳騁股海。儘管巴菲特2021年即指定阿貝爾擔任「接班人」，但他在大會結束前幾分鐘宣布自己將卸任，仍令全場數千股東驚訝。巴菲特卸任，被視為象徵「一個時代的結束」。

股神仍會「留下」提供協助

不過，巴菲特表示，他仍會「留下來」(hang around)提供協助，只是公司營運和資本配置的最終決定權，將掌握在阿貝爾手中。阿貝爾是現任波克夏非保險業務副董事長，會議在全場起立鼓掌為巴菲特喝采的熱烈氣氛中結束。

巴菲特宣布卸任決定時說：「明天，波克夏將召開董事會；我們董事會共有11位董事，其中兩位董事，我的子女豪伊(Howi)和蘇西(Susie)知道我將在會上討論的內容；對其他人來說，這可能會是新聞，但我認為阿貝爾在年底成為執行長的時機已經成熟。」

巴菲特3日在股東大會上宣布交棒，圖為參加波克夏股東大會的投資人。(路透)
巴菲特3日在股東大會上宣布交棒，圖為參加波克夏股東大會的投資人。(路透)

公司過渡期 他表明一股不賣

巴菲特說，他仍會常在左右，「要是我們遇到重大機會之類的事，我相信我多少可以幫上忙」。

巴菲特是波克夏公司最大股東，持有公司逾1600億元資產。他表示，公司過渡到新階段後，他一股波克夏股票也不會賣。他說：「保留每一股股票的決定是經濟決策，因為我認為波克夏由阿貝爾管理的前景，會比在我管理之下更好。」

巴菲特將一家曾經陷入困境的波克夏紡織公司轉變為龐大的企業集團和商界奇蹟。幾十年來，每年都有成千上萬的粉絲和投資者前往內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)參加巴菲特所說的波克夏「資本市場音樂節」，還有數百萬人在線觀看股東大會，閱讀他每年的致股東信，並研究他的投資建議。

提拔阿貝爾 2021年即選定接班

阿貝爾出生並成長於加拿大，1999年波克夏投資第摩因的MidAmerican Energy時，他首次進入巴菲特的視野。阿貝爾和他的前老闆大衛·索科爾透過一系列收購，幫助打造了波克夏海瑟威能源公司。巴菲特於2018年提拔阿貝爾，讓他負責公司的所有非保險業務，並任命他為副董事長和董事會成員。2021年，巴菲特選定阿貝爾作為其接班人。

巴菲特 波克夏 股神

上一則

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

延伸閱讀

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬
巴菲特宣布：年底交棒 請​波克夏董事會任命新執行長

巴菲特宣布：年底交棒 請​波克夏董事會任命新執行長
巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」
不點名批評 巴菲特：貿易可以是戰爭行為 不應成為武器

不點名批評 巴菲特：貿易可以是戰爭行為 不應成為武器

熱門新聞

曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
前總統拜登(中)出席教宗方濟各葬禮時，由妻子吉兒(左)與一名神父攙扶護送到座位上。(美聯社)

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

2025-04-27 11:08
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

2025-04-28 12:24
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

2025-04-28 09:20
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決