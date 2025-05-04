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買房更貴了 民眾年收入必須增加7成

編譯俞仲慈／綜合報導

最新公布的數據顯示，隨著國內房價不斷上漲，一般民眾年收入必須增加70%才能買得起房，顯示購屋負擔愈來愈沉重。

雅虎(Yahoo)財經網站報導，Realtor.com住房趨勢報告指出，美國一般家庭年收入必須超過11萬4000元才能買得起中等價位住房，比六年前的6萬7000元足足提高70.1%。

其中涵蓋麻州與新罕布夏州「波士頓-劍橋-牛頓」(Boston-Cambridge-Newton)地區的家庭年收入必需達到23萬2095元門檻，才買得起中等價位住房，相較於2019年，增幅高達82%。

Realtor.com數據顯示，今年4月全國房屋掛牌價中位數為43萬1250元，比2019年4月31萬4950元上漲約37%，加上房貸利率上揚的雙重壓力，首購族若手頭不寬裕，就得靠家人或父母支付頭期款來減輕購屋或房貸負擔。

Realtor.com表示，2019年以來房價飆漲主要是受到「房價快速上漲與房貸利率上升的交互作用」，資深經濟學家克里梅爾(Jake Krimmel)列舉數項原因包括：疫情期間遠距工作機會增加，民眾希望擁有居家辦公室與寬敞庭院，提高購屋需求；同時低利率、勞動力增加以及股票上漲讓許多家庭擁有更多購買力，成為推高房價的助力。

還有房貸利率上揚也是其中原因，自2022年以來貸款成本大幅增加，以40萬元房貸為例，如果利率3%，每月還款金額約1700元；若利率提高至6%，每月還款金額則漲至2400元，光是利率成本就增加四成。

克里梅爾指出：「2022年之前，許多屋主因為低利率而不願出售，導致供應緊張。」並強調：「由於購屋需求仍強勁，待售房屋數量少，儘管利率很高且不斷上揚，房價居高不下。」另外房屋稅、保險費和業主協會費用(HOA)等附加成本調漲，進一步推高購屋總成本。

利率 房價 新罕布夏州

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