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最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

編譯吳孟真／綜合報導
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經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

被譽為「最準房價預測師」的兩位分析師示警，當前全美房市前景晦暗不明，川普總統關稅政策反覆和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。

穆迪首席經濟師詹迪(Mark Zandi)把2025年美國房價漲幅預測調降至1.8%，是2011年來最小漲幅，且低於全國的通膨率。

曾六度榮獲研究機構Pulsenomics「水晶球獎」的第一美國金融公司分析師弗萊明(Mark Fleming)稍早曾預期，今年全美房價漲幅將達2%-3%，但若新關稅上路後，他「忍住」不做新的預測，「有時最好的預測，就是沒有預測，因為未來太不確定」。

不過，弗萊明有信心今年全國中古屋價格不至於全面下跌，因多數屋主還能透過賣股票來撐過景氣低迷，避免房子遭法拍。

美國房市經歷逾兩年銷售低迷後，專家年初原本預期最糟情況已過去。但川普朝令夕改的關稅政策已造成經濟動盪、美國公債殖利率居高不下，意味著房貸利率仍將對買家構成壓力。

其他房市專家則推翻數月前的預估。房地產研究機構Altos Research創辦人賽孟森(Mike Simonsen)去年12月預期2025年房價將漲3.5%，現在轉為預估持平。賓大華頓商學院教授瓦赫特(Susan Wachter)則將房價漲幅預測由4.5%調降至2%-3%。

彭博新聞訪調的十幾名房市和經濟專家預期，今年全美房價變動將介於下跌1%至上漲5%之間。

全國房價自疫後2021年底至去年間飆漲近19%後，增速開始減緩。從某方面來說，對買家而言應是好消息，但貸款利率居高不下、衰退風險加劇，一些人可能選擇觀望。Redfin數據顯示，3月房價中位數年增2.5%，增幅為2023年9月以來最小。

根據Zillow數據，全國3月房屋庫存量年增19%，房貸利率也開始下降，原本有望激勵買家出手，點燃市場的謹慎樂觀情緒。但川普4月以來的貿易政策打擊消費者信心，房貸利率又開始走升。在截至4月11日的一周，30年期房貸利率從前一周的6.61%躍上6.81%。

Redfin經濟學家趙辰(音譯)說，「預估未來兩季房價漲勢將減緩，可能與一年前相同或略低的水準」，「房貸利率只要降低，房價就能維持，但若通膨頑強使聯準會遲不出手，就不能期望房貸利率下降」。

經濟分析師示警，全美​房​市2025年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑...
經濟分析師示警，全美​房​市2025年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

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