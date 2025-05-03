皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡
愛達荷州（Idaho）東部的Henry湖附近20號高速公路5月1日（星期四）晚7時15分前發生重大車禍，一輛道奇公羊皮卡和一輛賓士15人座高頂車碰撞後發生火災，造成七人死亡，八人受傷。據知情人透露，這輛賓士旅遊車上的14名乘客是南加某華人旅行社組團的客人，該社負責人已連夜趕赴現場善後。
兩車相撞起火 造成7死8傷
美聯社（AP）報導，愛達荷州（Idaho）警方稱，黃石國家公園（Yellowstone National Park）附近一輛皮卡車與賓士高頂車相撞。警方在新聞稿中稱，車禍發生在愛達荷州東部Henry湖州立公園的高速路上，距離黃石國家公園以西約16英里（26公里）。兩輛車在碰撞後均起火燃燒，造成道奇公羊皮卡車（Dodge Ram pickup）的駕駛者和賓士客車（Mercedes passenger van）內六名乘客死亡。
警方發言人斯內爾 (Aaron Snell) 表示，該賓士高頂車上載有14人旅遊團，倖存的乘客因受傷被送往醫院。兩車撞擊後引發大火，現場可見直升機和救護車搶救，目前事故原因仍在調查中，當局尚未透露更多事故細節。
家屬急從南加和中國趕來美國
據知情人透露，這輛旅行車內的乘客是南加一家華資旅行社的客人。事故發生後，該旅行社負責人已於第一時間趕赴現場善後。六名死者都是華人，他們的家屬分別從外州和中國趕來，目前旅行社在積極幫助他們訂購機票和辦理簽證來美協助處理。車上另外八名乘客，兩人狀況不明，一人在接受手術，三人輕傷，另外兩人無恙。旅行社人員在場安撫傷者並提供支援，同時協助政府部門調查。
巴士業者：此路罕見致命車禍
巴士業者鹿強表示，事發路段雖比較窄，但路況還不錯，不是那種環繞的山路，路較平坦也較直，速度能開到80英里到90英里，周圍都是牧場，沒有懸崖。這條路的事故率不高，很少發生這麼致命的車禍。黃石作為熱門的旅遊景區，周圍路況都比較好開。洛杉磯過去通常都是從西門或南門進入，因南門有一些山路，因此大部分都是從西門進。當地酒店多，價格也適中，還有很多中餐廳。
車禍事故導致20號公路雙向封閉，公路於2日凌晨2時左右才重新開放。60歲的梅里爾 (Roger Merrill)開車回家時目睹這次災禍並拍攝高頂車的殘骸和濃煙的影片。 他表示，「這是一條非常危險的高速公路，因為它通往黃石國家公園的正門，非常忙碌。」他當時看到火焰吞噬著兩輛車，有些旁觀者則試圖照顧停在高速公路邊上的旅遊車上的傷者。
皮卡燒到變形 2車都陷入烈焰
梅里爾視頻顯示，現場火光沖天，濃煙上竄，紅色道奇皮卡車前面已變形，且很快被大火燒的只剩骨架，賓士高頂汽車被濃煙包裹住，看不清狀況，現場聚集不少民眾停下圍觀，直升機和救援車輛都在現場救援。
還有目擊者表示，「我當時在那裡，正好從黃石公園出來，大約0.25英里處。緊急救援車來了，但沒有一輛離開。我想，要麼沒人受傷，要麼他們被燒死了。太令人心碎了，向罹難者家屬致以慰問，並向急救人員表達感謝。」
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