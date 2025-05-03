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皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡

記者張宏丁曙／綜合報導
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1日在愛達荷州通往黃石公園的路上發生皮卡車和旅遊車相撞重大車禍，造成7死8傷，旅遊車上多是華人。（美聯社取自Roger Merrill）
1日在愛達荷州通往黃石公園的路上發生皮卡車和旅遊車相撞重大車禍，造成7死8傷，旅遊車上多是華人。（美聯社取自Roger Merrill）

愛達荷州（Idaho）東部的Henry湖附近20號高速公路5月1日（星期四）晚7時15分前發生重大車禍，一輛道奇公羊皮卡和一輛賓士15人座高頂車碰撞後發生火災，造成七人死亡，八人受傷。據知情人透露，這輛賓士旅遊車上的14名乘客是南加某華人旅行社組團的客人，該社負責人已連夜趕赴現場善後。

兩車相撞起火 造成7死8傷

美聯社（AP）報導，愛達荷州（Idaho）警方稱，黃石國家公園（Yellowstone National Park）附近一輛皮卡車與賓士高頂車相撞。警方在新聞稿中稱，車禍發生在愛達荷州東部Henry湖州立公園的高速路上，距離黃石國家公園以西約16英里（26公里）。兩輛車在碰撞後均起火燃燒，造成道奇公羊皮卡車（Dodge Ram pickup）的駕駛者和賓士客車（Mercedes passenger van）內六名乘客死亡。

警方發言人斯內爾 (Aaron Snell) 表示，該賓士高頂車上載有14人旅遊團，倖存的乘客因受傷被送往醫院。兩車撞擊後引發大火，現場可見直升機和救護車搶救，目前事故原因仍在調查中，當局尚未透露更多事故細節。

紅色皮卡車前面已變形，且很快被大火燒的只剩骨架。（美聯社）
紅色皮卡車前面已變形，且很快被大火燒的只剩骨架。（美聯社）

家屬急從南加和中國趕來美國

據知情人透露，這輛旅行車內的乘客是南加一家華資旅行社的客人。事故發生後，該旅行社負責人已於第一時間趕赴現場善後。六名死者都是華人，他們的家屬分別從外州和中國趕來，目前旅行社在積極幫助他們訂購機票和辦理簽證來美協助處理。車上另外八名乘客，兩人狀況不明，一人在接受手術，三人輕傷，另外兩人無恙。旅行社人員在場安撫傷者並提供支援，同時協助政府部門調查。

巴士業者：此路罕見致命車禍

巴士業者鹿強表示，事發路段雖比較窄，但路況還不錯，不是那種環繞的山路，路較平坦也較直，速度能開到80英里到90英里，周圍都是牧場，沒有懸崖。這條路的事故率不高，很少發生這麼致命的車禍。黃石作為熱門的旅遊景區，周圍路況都比較好開。洛杉磯過去通常都是從西門或南門進入，因南門有一些山路，因此大部分都是從西門進。當地酒店多，價格也適中，還有很多中餐廳。

車禍事故導致20號公路雙向封閉，公路於2日凌晨2時左右才重新開放。60歲的梅里爾 (Roger Merrill)開車回家時目睹這次災禍並拍攝高頂車的殘骸和濃煙的影片。 他表示，「這是一條非常危險的高速公路，因為它通往黃石國家公園的正門，非常忙碌。」他當時看到火焰吞噬著兩輛車，有些旁觀者則試圖照顧停在高速公路邊上的旅遊車上的傷者。

皮卡燒到變形 2車都陷入烈焰

梅里爾視頻顯示，現場火光沖天，濃煙上竄，紅色道奇皮卡車前面已變形，且很快被大火燒的只剩骨架，賓士高頂汽車被濃煙包裹住，看不清狀況，現場聚集不少民眾停下圍觀，直升機和救援車輛都在現場救援。

還有目擊者表示，「我當時在那裡，正好從黃石公園出來，大約0.25英里處。緊急救援車來了，但沒有一輛離開。我想，要麼沒人受傷，要麼他們被燒死了。太令人心碎了，向罹難者家屬致以慰問，並向急救人員表達感謝。」

黃石公園的路上發生皮卡車和旅遊車相撞重大車禍，兩車撞擊後引發大火，現場可見直升機...
黃石公園的路上發生皮卡車和旅遊車相撞重大車禍，兩車撞擊後引發大火，現場可見直升機和救護車搶救。（美聯社取自Roger Merrill）

愛達荷州 道奇 南加

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