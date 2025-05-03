全美首輛無人駕駛半掛式卡車 德州上路

全美第一輛無人駕駛半掛式卡車已經上路，提供貨運服務。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，全美第一輛無人駕駛半掛式卡車(semi-trailer truck，或稱半聯結卡車)已經上路，在達拉斯與休士頓之間展開長途定期來回路線。

自動駕駛卡車製造商奧羅拉(Aurora)1日宣布，已開始在德州 提供即時且具有溫度控制敏感功能的商業服務，首批客戶是優步貨運(Uber Freight)與赫許巴克貨運公司(Hirschbach Motor Lines)。

奧羅拉指出，兩家客戶都各別完成測試，包括名稱為「奧羅拉駕駛」(Aurora Driver)的自動駕駛科技是否成熟。奧羅拉新推出的無人駕駛卡車如今已經沒有駕駛員。

奧羅拉創辦人兼執行長厄姆森(Chris Urmson)在新聞稿中說，成立奧羅拉是為了落實安全、快速、可以廣泛使用的自駕科技，「如今我們成為成功地在公共道路上推出無人駕駛商用卡車的第一家公司」。

奧羅拉的無人駕駛卡車上裝有電腦與感應器，可以監視前方400碼以內的路況。奧羅拉表示，四年測試期間，無人駕駛卡車累計完成1萬趟送貨，1日當天的自駕卡車行駛了1200哩送貨路程，車上完全沒人。奧羅拉說，公司從只有一輛自駕卡車開始，年底之前將增加更多無人貨車。

代表卡車司機的工會普遍反對無人駕駛技術，批評自駕技術威脅勞工飯碗，還造成安全隱憂。

自駕車 公司Waymo 與奧羅拉向聯邦政府陳情，要求准許以安裝於駕駛座上的警示燈，取代交通法規要求卡車故障時必須使用的警示標誌。運輸工人工會(Transport Workers Union)批評自駕公司的要求將危害安全，聯邦汽車安全局(Federal Motor Carrier Safety Administration，FMCSA)今年稍早駁回Waymo公司陳情。