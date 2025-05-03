才中1.67億元勁球 肯州男毆警被捕

肯塔基州50歲男子法鼎(中)和母親(左)上月27日共同贏得1.67億元勁球樂透大獎，才沒過幾天，法鼎竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費。(肯塔基州樂透局)

肯塔基州50歲男子法鼎(James S. Farthing)上月27日贏得1.67億元勁球 大獎，才沒過幾天，竟卻因在佛州 毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費用。

佛州品內拉斯郡(Pinellas)警局4月29日指出，法鼎在旅館和人打架，員警察上前勸架，臉部竟遭法鼎踢了一腳。警察命他雙手放到背後乖乖就擒，他卻拒捕逃跑，因此被控以毆警與拒捕兩項罪名，外加違反保釋條件。法鼎30日被關押入獄，到2日仍未交保。

中獎彩券是法鼎與母親琳達‧葛瑞佐(Linda Grizzle)合資購買，獎券公司說，獎金由兩人平分。母子兩人28日同赴肯州路易斯維爾(Louisville)獎券發行公司總部領獎。

葛瑞佐對獎券公司人員說，「今年我會有很快樂的母親節 ，這筆獎金可以還清所有債務。」日前她打電話給兒子說，我們可能中獎了，兩人趕緊到售出彩券的加油站對獎，當場確認中了大獎。她說，「我從不敢夢想會中大獎，到現在都無法完全消化這消息。」

法鼎4月27日接受WKYT-TV訪問時說，這筆獎金對母親很有幫助，「我給她造成許多壓力，我這輩子做過不少差勁的決定，上帝還是很仁慈，因為我一直保持信仰，做好事。」

法鼎花了2元買下的中獎號碼是1-12-14-18-69 加上勁球獎號碼2，如果一次領完，可實得7730萬元，或分30年逐年領取一筆數額。1.67億元是肯州史上最高獎金，打破2009年的1.28億元紀錄。

美聯社根據法院的網站資料發現，法鼎近年來曾因攻擊罪和家暴罪等，遭警方逮捕過好幾次。法院卷宗所列他的辯護律師，2日沒有回覆美聯社的提問。

WKYT-TV指出，法鼎因在肯州有刑事官司，到8月前仍在保釋。他曾因干預證據、參與組織犯罪、販毒、收取贓物、盜竊等被法院定罪。