我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

才中1.67億元勁球 肯州男毆警被捕

記者張聲肇／綜合報導
肯塔基州50歲男子法鼎(中)和母親(左)上月27日共同贏得1.67億元勁球樂透大獎，才沒過幾天，法鼎竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費。(肯塔基州樂透局)
肯塔基州50歲男子法鼎(中)和母親(左)上月27日共同贏得1.67億元勁球樂透大獎，才沒過幾天，法鼎竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費。(肯塔基州樂透局)

肯塔基州50歲男子法鼎(James S. Farthing)上月27日贏得1.67億元勁球大獎，才沒過幾天，竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費用。

佛州品內拉斯郡(Pinellas)警局4月29日指出，法鼎在旅館和人打架，員警察上前勸架，臉部竟遭法鼎踢了一腳。警察命他雙手放到背後乖乖就擒，他卻拒捕逃跑，因此被控以毆警與拒捕兩項罪名，外加違反保釋條件。法鼎30日被關押入獄，到2日仍未交保。

中獎彩券是法鼎與母親琳達‧葛瑞佐(Linda Grizzle)合資購買，獎券公司說，獎金由兩人平分。母子兩人28日同赴肯州路易斯維爾(Louisville)獎券發行公司總部領獎。

葛瑞佐對獎券公司人員說，「今年我會有很快樂的母親節，這筆獎金可以還清所有債務。」日前她打電話給兒子說，我們可能中獎了，兩人趕緊到售出彩券的加油站對獎，當場確認中了大獎。她說，「我從不敢夢想會中大獎，到現在都無法完全消化這消息。」

法鼎4月27日接受WKYT-TV訪問時說，這筆獎金對母親很有幫助，「我給她造成許多壓力，我這輩子做過不少差勁的決定，上帝還是很仁慈，因為我一直保持信仰，做好事。」

法鼎花了2元買下的中獎號碼是1-12-14-18-69 加上勁球獎號碼2，如果一次領完，可實得7730萬元，或分30年逐年領取一筆數額。1.67億元是肯州史上最高獎金，打破2009年的1.28億元紀錄。

美聯社根據法院的網站資料發現，法鼎近年來曾因攻擊罪和家暴罪等，遭警方逮捕過好幾次。法院卷宗所列他的辯護律師，2日沒有回覆美聯社的提問。

WKYT-TV指出，法鼎因在肯州有刑事官司，到8月前仍在保釋。他曾因干預證據、參與組織犯罪、販毒、收取贓物、盜竊等被法院定罪。

佛州 勁球 母親節

上一則

為愛衝刺 他24歲創業 4年後賣掉公司獲財務自由

下一則

仇恨殺死6歲巴童、重傷其母 伊州房東判刑53年

延伸閱讀

才中1.67億元勁球大獎 肯州男毆警被捕

才中1.67億元勁球大獎 肯州男毆警被捕
入籍面試被捕獲釋 哥大生大聲嗆川普「我不怕你們」

入籍面試被捕獲釋 哥大生大聲嗆川普「我不怕你們」
U大道遊民所示威衝突 3華人被捕 民眾揚言持續抗議至遊民所停工

U大道遊民所示威衝突 3華人被捕 民眾揚言持續抗議至遊民所停工
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

熱門新聞

一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
前總統拜登(中)出席教宗方濟各葬禮時，由妻子吉兒(左)與一名神父攙扶護送到座位上。(美聯社)

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

2025-04-27 11:08
哥倫比亞大學留學生在校園內示威，要求保護國際學生。(路透)

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

2025-04-25 19:19
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

2025-04-28 12:24
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

2025-04-28 09:20

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光