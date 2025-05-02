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拚緩解美國航管人員短缺 政府提供1.5萬美元獎金吸引新人加入

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國聯邦航空管理局（FAA）航管人員在維吉尼亞州杜勒斯國際機場塔台工作。 （美聯社）
美國聯邦航空管理局（FAA）航管人員在維吉尼亞州杜勒斯國際機場塔台工作。 （美聯社）

為減輕美國航管人員短缺的問題，美國運輸部將提供1.5萬美元的獎金，在航管人員的雇用和留才方面「加足馬力」。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）周四（1日）宣布，新聘航管人員、或是自美國聯邦航空管理局（FAA）學院航管學程畢業並通過初級訓練合格者，將能在限定期間內先領到5,000美元獎金，若願意選擇到13個很難補到航管人員的站點工作，可再多獲得1萬美元獎勵金。

留才方面，年齡已能自請退休、但年齡還不到強制退休門檻56歲的現職航管人員，若願意續任，每續任一年，本薪調升20%。

運輸部其他希望能吸引人才的措施還包括：提供退伍軍事航管員轉職的新機會、加快雇用流程、提供新的學習工具、調高受訓學員資30%等。

美國航管人員由運輸部的FAA管理，已苦於人員短缺問題多年，截至去年度結束時，FAA轄下有10,700名經認證的航管員，較需要的人力短少約3,000人。

航管人員短缺問題，在今年1月29日華府發生客機與美軍黑鷹直升機空中相撞的重大事後，成為焦點，因為初判原因指向事故發生時的機場塔台航管人員不足。本周稍早，又發生紐澤西州紐華克機場因為航管人員太少再加上設備故障，造成空中交通阻塞，令航班延誤或必須取消。

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