蘋果再調組織架構 這次重整全球「事務、音樂」部門

這波政府事務部門的人事重整中，負責歐洲與亞洲事務的主管改向傑克森（Lisa Jackson）（右）報告。傑克森曾任歐巴馬政府官員，目前直接向執行長庫克匯報。(路透)

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）近日再度進行人事調整，改組全球事務與音樂部門進行管理層，延續今年以來一連串的人事變動。

在全球事務部門，調整遍及歐洲、印度 、中國及亞洲其他地區政府事務團隊的管理層。另外，蘋果音樂部門也實施新的領導架構，由兩位共同主管向資深副總Oliver Schusser報告。Schusser原本即為音樂部門主管。

蘋果今年初已重整零售部門，將Vanessa Trigub升任全球零售主管。原本負責零售不動產的Daniel DiCicco則已離職，跳槽當路易威登（Louis Vuitton）中國區負責人。在產品開發方面，蘋果也對Siri與機器人事業進行了組織調整。

在這波政府事務部門的人事重整中，負責歐洲與亞洲事務的主管改向傑克森（Lisa Jackson）報告。傑克森曾任歐巴馬政府官員，目前直接向執行長庫克匯報。這兩位主管原本隸屬於全球政策副總裁Nick Ammann管轄，如今Ammann將轉而負責印度和中國事務，接手傑克森的職責。

政府事務團隊對蘋果的重要性日益提升。面對全球監管壓力升高，以及川普政府關稅 帶來的衝擊，蘋果正調整供應鏈 ，將部分裝置產線自中國移往印度，以因應中國出口關稅可能調高的情勢。

歐洲與亞洲政府事務主管Matt Browne和Elizabeth Hernandez，未來將不再向Ammann報告。大中華區和印度政府事務負責人范勇（Frank Fan）和Virat Bhatia，則將由原先向傑克森報告，改為轉向Ammann匯報。