吃拉麵未留小費 非裔顧客走人 伊州韓裔老闆大罵 釀歧視風波

伊利諾州埃文斯頓一家拉麵店老闆，追著未付小費的顧客大罵引發風波。(示意圖，美聯社)

小費 有時似成為強迫性的支付，也因此經常出現爭議，伊利諾州一家餐館老闆追著客人要求付小費，最終演變成種族歧視 事件，老闆現在後悔莫及。

事發於4月18日下午，位於伊利諾州埃文斯頓(Evanston)市中心一家評價很高的拉麵店TabletoStix，有一名非裔 男子光顧後，用20元現金支付了19.89元的餐費，但沒有留下小費。

當他離開店後，韓裔老闆周肯尼(Kenny Chou)一直尾隨其後，大聲斥罵該男子不付小費，但對方說已付了餐費，不應再多收費用。兩人互相爭執的氣氛愈來愈緊張，這名客人也把整過程拍攝下來。

客人反複質問老闆「你想要什麼？我付了飯錢！」並警告說該視頻會「在社交媒體上暴紅」。老闆則說「滾回去！」又脅要打911。「我付了你20元，從法律上來說，我沒有義務給你小費」。老闆顯然情緒失控，粗言穢語的說「閉上你那該死的嘴。我的員工該如何賺錢？我要打你個屁滾尿流」。

視頻很快在社媒流傳，由於顧客是非裔，餐館老闆迅即受到猛烈批評，甚至指他種族歧視。餐廳外面也很快給人寫上「反黑人，請勿在此用餐」的字句。

隨著憤怒情緒高漲，惡評不斷，餐飲評論平台Yelp也被迫凍結評論，發布視頻的社媒帳號也被停用。

周肯尼現在急著補救，他請客人的兄長把一份他愛吃的餐點帶回家給他，親手寫道歉信，誠懇表示：「我的大門為你敞開，請隨時光顧」。

事件現在已經遠遠超出簡單的爭吵範疇，市警察局證實已收到騷擾報告，正在調查。在埃文斯頓市的公平與賦權委員會公開會議上，也討論了該事件及是否對餐館老闆處以某種懲罰。

與此同時，社區活動人士及非裔社區領袖也組織抵制活動，並在餐館外面抗議。他們要求餐館老闆不僅在媒體上，還須親自向非裔群體公開道歉。

這位餐館老闆五歲時移民美國，事後他回看視頻大感後悔，表示已經向該顧客道歉。說從未想過對美國夢的追求會以恥辱來告終，他和妻子花十年經營這家餐館成為社區必到之處，現在卻因此事而危及其未來。