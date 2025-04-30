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與SpaceX競爭 亞馬遜發射低軌衛星

記者張聲肇／綜合報導
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亞馬遜28日從佛州卡納佛爾角太空軍發射站發射首批低軌道衛星。(美聯社)
亞馬遜28日從佛州卡納佛爾角太空軍發射站發射首批低軌道衛星。(美聯社)

亞馬遜28日成功發射首批低軌道衛星，開始在天空與SpaceX競爭巨大的星雲市場。亞馬遜古柏計畫(Kuiper)首批升空的衛星有27顆，目前尚無法與太空探索公司(SpaceX)數千枚「星鏈」衛星匹敵。

由聯合發射聯盟(ULA)阿特拉斯5號(Atlas V)火箭搭載升空的亞馬遜衛星，布放妥當後，將在離地面400哩的軌道運行。

發射這批衛星之前，亞馬遜在2023年10月測試過由阿特拉斯5號火箭布放兩枚衛星，計畫官員說，剛升空的衛星經過大幅改良，也塗上一層鏡片膜，分散太陽光的反射，方便天文學家觀察與研究。

不少天文愛好者反對低軌道衛星如雨後春筍般布滿天空，因為人造衛星太多，會妨礙他們觀察星空。也有人擔心，衛星密度增加，互撞的機率也會增加。還有太空垃圾也是問題。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)另已成立藍源(Blue Origin)太空公司，經營太空火箭運輸事業；亞馬遜希望布放3200多枚低軌衛星的目的，則是提供快速又便宜的寬頻通訊服務。

馬斯克的太空探索公司2019年迄今已佈放8000多枚「星鍊」通訊衛星，17日晚才完成星鍊衛星的第250次發射升空作業。目前在300多哩外太空軌道運行的星鍊衛星有7000多顆。

更高一點的軌道上，歐洲的「一網」(OneWeb)衛星也有好幾百枚在繞行。

亞馬遜已買下數十趟ULA和藍源火箭升空服務，為它布放古柏衛星。古柏計畫根據太陽系海王星軌道外側冰冷的古柏帶名稱命名。計畫副總經理巴迪亞(Rajeev Badyal)表示，「有些新知，只能從實際飛行中學得。不論此一任務最後會如何，這批衛星只是本公司長遠旅程的開端。」

這次發射原定4月更早進行，因天候不佳而延緩，此外也因在卡納佛爾角太空軍發射站排隊，等候發射台使用而延後。

太空 亞馬遜 特拉斯

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