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梅蘭妮亞大力推動 眾院通過打擊深偽色情圖新法

編譯陳韻涵／即時報導
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第一夫人梅蘭妮亞支持「刪除非合意親密影像法案」。(歐新社)
第一夫人梅蘭妮亞支持「刪除非合意親密影像法案」。(歐新社)

繼聯邦參院通過「刪除非合意親密影像法案」(Take It Down Act)之後，眾院28日通過打擊深偽技術(deepfake)色情圖檔並強制下架的法案，保障美國人不受報復性的偽造色情內容的傷害。

華盛頓郵報報導，聯邦眾院28日以409票對2票，壓倒性通過「刪除非合意親密影像法案」，加強保障被害人，之後將交由川普總統簽署成立。

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也大力支持這項法案，3月還親自遊說眾議員通過法案。

梅蘭妮亞為慶祝新法獲得兩黨支持，發出聲明表示，「自我今年1月重回第一夫人身分以來，推動這項立法便是關鍵重點，我很榮幸能為引導國會通過此案做出貢獻」。

白宮官員告訴有線電視新聞網(CNN)，川普簽署法案成為法律時，梅蘭妮亞將出席。

梅蘭妮亞當時在國會說道：「目睹青少年，尤其是少女，努力應對深偽等惡意線上內容造成的龐大挑戰令人心碎，這種有毒的環境可能造成嚴重的破壞。每位年輕人都應該要有一個安全的線上空間，自由地表達自己，不會脅迫、剝削、傷害和威脅。」

梅蘭妮亞的演說也是川普二度上任後首次公開演講，她再次強調在上一次擔任第一夫人時設立的「成為最好」(Be Best)平台，其中一項聚焦網路安全。

人工智慧(AI)生成的非合意色情圖像的攻擊目標廣泛，從名人、政治人物到泛泛之輩都有，包括樂壇當紅天后泰勒絲(Taylor Swift)、民主黨進步派紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以及一般高中女生等。

「刪除非合意親密影像法案」由德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)提出，並在上屆國會會期中，獲得民主黨籍聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)和狄恩(Madeleine Dean)等朝野議員全力相挺，並於今年2月通過該法。

克魯茲辦公室表示，該法「將未經同意散播私密圖像形同刑事犯罪，包括AI生成或深偽技術合成的圖像，並要求社群媒體和類似網站寫程式，在收到被害人通知後立即刪除此內容」。

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