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北韓特務借越裔身分作掩護 取得美科技工作 助金正恩發展核武

記者顏伶如／綜合報導
經過訓練的北韓特務以大量的冒牌資訊科技員工身分做為掩護，取得為美國機構工作的遠距上班職位。(路透)
經過訓練的北韓特務以大量的冒牌資訊科技員工身分做為掩護，取得為美國機構工作的遠距上班職位。(路透)

根據司法部起訴書，住在馬里蘭州鮑伊(Bowie)的40歲越南裔美甲店員工方明逢玉(Minh Phuong Ngoc Vong，音譯)，2021年至2024年之間，把自己的身分借給位於瀋陽的北韓特務人員使用，協助取得至少13個遠距上班的資訊科技工作職位，從中獲利超過97萬元，遭控密謀電匯詐騙後，本月坦承犯罪。法院將於8月宣判刑期。

財星雜誌(Fortune)27日報導，經過訓練的北韓特務以大量的冒牌資訊科技(IT)員工身分做為掩護，取得為美國機構工作的遠距上班職位，實際目的是將賺取薪資提供北韓領導人金正恩，用來非法發展核武及彈道飛彈計畫，這件案件是最新實例。方明逢玉可能面臨數十年有期徒刑。

調查人員發現，方明逢玉把自己的美國身分租借給位於中國的電腦研發人員，租用身分者因此取得十多個遠距上班的資訊科技工作職位，其中包括為美國政府機關從事具有敏感任務的包商工作。

使用方明逢玉身分而取得的電腦軟體包商遠距工作，服務對象包括聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)，不明人士得以從海外地區遠端登入具有高度敏感的政府系統。

報導指出，類似密謀犯罪已有數十件起訴案例，其中有經營電腦農場(computer farms)的美國公民坦承犯罪，遭調查人員破獲家中放著數十台企業發放的筆記型電腦，以便顯示是在美國境內居家上班，並且對於放置電腦收取費用。

根據聯合國估計，北韓透過這套犯罪模式，每年創造2億5000萬至6億元營利，用來資助北韓當局的非法核子計畫。

聯邦調查局(FBI)、國務院及司法部指出，過去幾年裡，北韓特務人員使用冒牌身分，在數百家名列「財富500強」(Fortune 500)的企業獲得聘用。

司法部起訴書指出，方明逢玉借用身分給遠在中國的電腦研發人員，其中一人自稱「威廉‧詹姆斯」(William James)，但調查人員認為「威廉‧詹姆斯」其實是北韓人。後者冒用身分，聲稱擁有夏威夷大學學歷和16年軟體研發經歷。

北韓 司法部 國務院

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