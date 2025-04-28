白宮記協稱「我們不是人民公敵」破例未邀喜劇演員主持晚會

白宮記者聯誼會會長丹尼爾斯致辭時強調媒體不是「美國人民敵人」。(美聯社)

今年的白宮 記者協會( White House Correspondents' Association，WHCA)年度晚宴26日晚打破長期慣例，未邀請任何知名喜劇演員擔任晚會表演嘉賓，川普 總統也一如以往不出席。主跑白宮的媒體記者透過今年晚會傳達訊息「我們不是人民公敵」。

白宮記者聯誼會會長丹尼爾斯(Eugene Daniels)26日在晚宴致詞表示：「我們的責任並不是配合任何一黨或任何性別，而是秉持正直與熱忱為全國人民服務。」

第111屆白宮記者聯誼會年度晚宴26日在華府希爾頓酒店(Washington Hilton hotel)舉行，除了媒體記者之外，國會議員、好萊塢影星也應邀出席，包括馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)、前眾院議長萊恩(Paul Ryan)、明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查 (Amy Klobuchar)、加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、「白蓮花大飯店」(White Lotus)男星傑森艾塞克(Jason Isaacs)等。

MSNBC新聞頻道主播丹尼爾斯說：「我們非常重視準確，嚴肅看待身為公眾信任守護者的重大責任。我們絕不是反對派。」丹尼爾斯3月便宣布晚會不再由喜劇演員主持。

雖然沒有點名川普，但丹尼爾斯接著說：「我們不是人民公敵(enemy of the people)」。川普多次形容媒體是「假新聞媒體」、「人民公敵」。川普第一任執政期間從來不曾參加白宮記者聯誼會年度晚會。

白宮記者聯誼會為非營利獨立組織，長久以來對於白宮新聞簡報會記者座位安排、採訪媒體名單掌握決定權。不過，白宮今年2月收回採訪名單的決定權，美聯社由於沒有配合川普要求在報導時以「美國灣」(Gulf of America)取代「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)，被排除於進入白宮採訪名單之外。聯邦法院後來則裁定川普政府必須恢復美聯社在白宮的採訪權。