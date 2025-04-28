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「罪人」蟬聯周末票房冠軍 「西斯大帝」隔20年又來復仇

編譯徐薏茹／綜合報導
「罪人」劇照，這部電影把恐怖片，還將劇情片、動作片、音樂劇等元素都融合進南方哥德式背景中，男女觀眾都喜愛。(美聯社)
「罪人」劇照，這部電影把恐怖片，還將劇情片、動作片、音樂劇等元素都融合進南方哥德式背景中，男女觀眾都喜愛。(美聯社)

萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導的「罪人」(Sinners)上映第二個周末再進帳4500萬元，蟬聯北美票房冠軍，與復活節假期首映周末票房相比僅下滑6%，是自2009年「阿凡達」(Avatar)以來所有類型電影中最小的下滑幅度，「罪人」全球票房已累積1億6160萬元。

「罪人」的亮眼成績證明該片不僅吸引恐怖片影迷，還包括好奇熱門電影的主流觀眾，首周末該片的男性觀眾占56%，這一周男女各占50%。

這部原創電影由麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)主演，他在片中一人分飾兩角，獲得極佳口碑，這不只是單純的恐怖片，還將劇情片、動作片、音樂劇等元素融合進其南方哥德式背景中。

班艾佛列克(Ben Affleck)主演的「會計師2」 (The Accountant 2)首周上映排名第三，票房估計為2450萬元，該片由蓋文歐康諾(Gavin O’Connor)執導，在影評網站CinemaScore獲得A-的佳績。

令人意外的，擊敗「會計師2」奪得第二名的竟然是20年前的「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」(Revenge of the Sith)，該片於周年重新上映，周末票房吸金2520萬元，許多場次售罄，成績是去年「星際大戰首部曲：威脅潛伏」(The Phantom Menace)的兩倍以上，該片國際票房為1700萬元，周末全球總票房達4220萬元，是史上重映電影中最好的票房成績之一。

「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)排名第四，票房為2270萬元，國內總票房已經累計約3億8000萬元。

接下來備受矚目的夏季檔期，將在5月2日由漫威大片「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts)領先上映。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「沒有比這一周末更好的夏季電影季節開場了。」

喬丹 班艾佛列克 復活節

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