國安部長華府皮包失竊破案 諾姆稱嫌犯「非法入境職業慣犯」

國土安全部長諾姆證實，復活節周日偷走她名牌手提包的竊賊已經落網。(歐新社)

國土安全部 (DHS)部長諾姆(Kristi Noem)復活節周日在華府的餐館用餐時，手提包遭竊案，治安單位27日宣布破案，先後逮捕兩名無證客嫌犯。

據兩位知情人士透露，執法部門27日在南佛羅里達州逮捕第二名與國土安全部長克里斯蒂·諾姆錢包盜竊案有關的嫌犯。

諾姆部長20日在華府的Capital Burger餐廳與家人用餐，儘管有特勤人員隨行，名牌手提包依然遭竊，其中有3000元現金、國土安全部的門禁卡、護照、化妝包、公寓鑰匙和其他個人物品。

第一名竊賊在26日落網，是名非法居留美國多年的慣犯。當時據傳還有第二名嫌犯被捕。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，諾姆在X平台上發文感謝特勤局、移民與海關執法局(ICE)及其他聯合執法單位找到並逮捕竊賊，稱他「是一名職業罪犯，多年來一直非法居留在我國…不幸的是這個國家有這麼多家庭成為犯罪受害者，這就是為什麼川普總統每天都在努力保障美國安全，將非法移民 從街頭驅逐出去。」

諾姆24日受訪時表示她當時感覺到提包放在她腳邊，有東西蹭到了她的腿，但她以為是她的孫子或孫女所以不以為意，結果其實是竊賊用腳勾住提包，拖到幾步遠的地方，然後蓋上一件外套再拿走。

一位國土安全部官員表示，諾姆攜帶這麼多現金是要跟家人慶祝復活節、吃飯、買禮物。

國家廣播公司新聞網(NBC News)證實26日落網的嫌犯是49歲智利籍男子萊瓦(Mario E. Bustamante Leiva)，哥倫比亞特區檢察官馬丁(Ed Martin)確認萊瓦非法入境，目前沒有跡象顯示他是針對國安部長下手，「坦白說，那個提包看起來很不錯。」

特勤局華盛頓辦事處處長麥庫爾(Matt McCool)稱萊瓦是慣犯，在一份聲明中指出調查發現了萊瓦還涉嫌其他犯罪活動，包括電子設備和信用卡詐欺；有鑑於此，特勤局保留此案管轄權，打算與哥倫比亞特區檢察官辦公室協調一同調查。

兩位知情人士更透露，執法部門27日在佛州 南部逮捕了第二名嫌犯。特勤局發言人表示，這位嫌犯與萊瓦涉嫌一系列盜竊和搶劫案，在邁阿密海灘、佛州警局、ICE的關鍵協助下成功逮捕該名嫌犯。