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川普19歲帥兒被禁向同學透露電話 僅靠1平台與朋友交流

TVBS新聞網／編輯沈惟中報導
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拜倫川普透過遊戲平台與朋友聯繫。（美聯社）
拜倫川普透過遊戲平台與朋友聯繫。（美聯社）

川普總統19歲的小兒子拜倫（Barron Trump）是紐約大學的學生。據傳因為安全問題，他被禁止向同學透露自己的電話號碼，但他會透過不同的遊戲平台與朋友交流，包括Discord及Xbox等平台。

綜合Page Six及每日郵報報導，拜倫目前就讀於紐約大學史登商學院。他在校園裡始終受到特勤局的嚴密保護，因而限制了他與同學面對面社交的機會。他還被禁止透露自己的號碼，以避免進一步洩露隱私。

消息人士告訴媒體，如果人們得到拜倫的電話號碼，就會把它公佈出去，然後會有100萬人不停打電話騷擾。

為了變通，愛打電動的拜倫想出用遊戲平台與朋友交流，包括使用Discord及Xbox等平台。拜倫認為，這種方式比較安全，因為「遊戲兄弟文化」有種默契和保密性。據了解，拜倫並不會在這些平台上與陌生人聊天，只有在現實生活中認識的人才會拿到他的遊戲帳號。

據傳拜倫在校園行事低調，並不常與同學社交。同學說「幾乎感受不到拜倫的存在」，因為他上課總是快進快出，身邊還有特勤人員隨行，讓他難以像一般大學生那樣交朋友。

川普兒子被禁止透露電話號碼　透過「這方法」與友人交流

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川普 紐約大學

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