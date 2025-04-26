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司法部通緝暴力幫派MS-13首領 懸賞500萬

編譯周芳苑／即時報導
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司法部21日宣布，將懸賞500萬元，通緝暴力幫派MS-13最高首領艾恰卡·卡里亞斯。(移民執法局)
司法部21日宣布，將懸賞500萬元，通緝暴力幫派MS-13最高首領艾恰卡·卡里亞斯。(移民執法局)

美國司法部21日宣布，將懸賞500萬元，通緝暴力幫派MS-13最高首領艾恰卡·卡里亞斯(Yulan Andony Archaga Carías)。

43歲的艾恰卡·卡里亞斯又名亞歷山大·門多薩(Alexander Mendoza)或者「波基」(Porky)，被列入好幾個緊急通緝名單，也是川普政府瓦解該街頭幫派的頭號目標。聯邦檢察官稱， 該幫派首領2021年被控謀殺在宏都拉斯的對手、洗錢、協調將數噸古柯鹼運往美國等多項罪名。

阿卡加·卡里亞斯恐至少面臨40年強制監禁，也可能被判終身監禁，不允許假釋。

司法部長邦迪(Pam Bondi)說，MS-13惡行摧毀美國乃至整個西半球地區，不容該恐怖組織頭目逍遙法外。

舉報人必須向美國政府提供線索才有資格獲獎金，可聯繫當地聯邦調查局(FBI)、緝毒局(Drug Enforcement Administration)、國土安全調查辦公室(Drug Enforcement Administration and Homeland Security Investigations)；如在美國境外，可聯絡美國大使館或領事館。

這次獎金是由國務院跨國組織犯罪懸賞計畫(Transnational Organized Crime Rewards Program.)提供。

國務院2月20日將MS-13認定為外國恐怖組織；該組織源自洛杉磯，數名成員被驅逐出境後，在中美洲迅速壯大。

MS-13是「Mara Salvatrucha」(拯救瑪拉幫)的縮寫，最初是薩爾瓦多移民1980年代創立，旨在自保以免受洛杉磯其他幫派迫害。MS-13成員曾在美犯下多起備受矚目的謀殺、綁架和販毒罪而被定罪，其中一頭目3月在維吉尼亞州被捕。

緝毒局代理局長馬爾茨(Derek Maltz)說，阿卡加·卡里亞斯不僅是逃犯，更是外國恐怖分子，透過謀殺、販賣和恐怖活動對無辜美國人發動戰爭。

聯邦調查局長巴特爾 (Kash Patel) 也表明剷除 MS-13 恐怖組織是其首要任務之一，在全美各地逮捕MS-13成員。

為剷除MS-13幫派，川普立場向來強硬。

國務院 司法部 洛杉磯

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