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研究：111家公司造成28兆元氣候損害

記者張聲肇／綜合報導
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沙烏地石油公司的儲油設施。達特茅斯學院最新研究爆高指出，沙烏地石油等十家石油公司和全球其他100多家最大型企業已造成28兆元的氣候損害。(路透)
沙烏地石油公司的儲油設施。達特茅斯學院最新研究爆高指出，沙烏地石油等十家石油公司和全球其他100多家最大型企業已造成28兆元的氣候損害。(路透)

達特茅斯學院(Dartmouth College)研究團隊指出，全球最大111家公司造成28兆元的氣候損害，逾半來自沙烏地、俄國等國十家石油公司。

這10家是沙烏地石油(Saudi Aramco)、俄羅斯天然氣工業(Gazprom)、雪弗龍(Chevron)、艾克森美孚 (ExxonMobil)、英國石油(BP)、蜆殼(Shell)、伊朗國家石油(National Iranian Oil)、 墨西哥石油 (Pemex)、印度煤炭(Coal India)和英國煤炭公司(British Coal Corporation)。

提出這篇報告的用意是讓人民與政府，像當年對香菸製造商一樣，對污染地球環境，惡化氣候變遷的廢氣製造大廠究責。28兆元的概念是略小於美國去年的國民生產毛額。

發表於23日出刊的「自然」期刊上的報告說，沙烏地石油和俄羅斯天然氣工業幾十年來對溫室化效應造成的損害逾2兆元，是石化燃料公司中的「首害。」

研究人員估計，1990年迄今，溫室氣體排放每增加1%，溫度增加造成的損害就達5020億元，不包括颶風、旱災和洪災造成的破壞。

地球村民早就在討論如何讓汙染業者付出代價，甚至上法院提告，或制定法規，希望業者收斂些。

報告領銜作者卡拉翰(Christopher Callahan)已跳槽到史丹佛大學擔任地球地統研究的科學家。他說，他還在達特茅斯學院時完成的這份報告，旨在確定諸多究責理論的因果關聯性。零碳分析公司列舉出全球68宗追究氣候變遷損失責任的官司，其中超過一半在美國法院提告。

報告共同作者、達特茅斯學院的氣候科學家曼欽(Justin Mankin)說，「大家都在問同樣的問題：我們真能夠說是誰造成這一切損失嗎？這就要細究熱力動力學的問題--我們能不能追蹤每一個氣候危害/損失到某一個溫室氣體排放『嫌犯』身上？」

卡拉翰和曼欽都說，答案是肯定的。

石油 曼欽 氣候變遷

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