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涉殺美兵、綁架紐時記者 前神學士指揮官紐約認罪

記者胡玉立／即時報導
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前神學士地區指揮官納吉布拉25日在曼哈頓聯邦法院認罪，承認自己在2008年綁架紐約時報記者事件中扮演關鍵角色，也為2007年至2009年殺害美國士兵的攻擊事件提供武器。(路透)
前神學士地區指揮官納吉布拉25日在曼哈頓聯邦法院認罪，承認自己在2008年綁架紐約時報記者事件中扮演關鍵角色，也為2007年至2009年殺害美國士兵的攻擊事件提供武器。(路透)

神學士(Taliban)地區指揮官納吉布拉(Haji Najibullah)25日透過翻譯在曼哈頓聯邦法院認罪，承認自己在2008年持槍綁架紐約時報記者事件中扮演關鍵角色，也為2007年至2009年殺害美國士兵的攻擊事件提供武器等支援。

現年49歲的納吉布拉，被控犯下為恐怖主義行為提供物資支援和密謀劫持人質罪名。聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)聲明表示，「納吉布拉15年前在阿富汗犯下罪行，如今在美國法庭面對司法正義。」

在法庭上，納吉布拉蓄鬍剃光頭，頭戴黑色小帽，告訴法官法伊拉(Katherine Polk Failla)，他在2007年至2009年為神學士提供包括武器等支援，他知道這些武器「將被用來襲擊和殺害佔領阿富汗的美國士兵」。

納吉布拉表示，在他擔任阿富汗瓦爾達克省(Wardak Province)神學士指揮官期間，「我手下的戰士使用自殺式炸彈、自動武器、簡易爆炸裝置和火箭推進榴彈，襲擊美國士兵及其盟軍。」

納吉布拉並承認自己參與2008年綁架大衛·羅德(David Rohde)及其同伴的人質劫持案，藉此索討贖金並要求釋放被美國政府拘押的神學士囚犯。他們強迫兩名人質從阿富汗徒步穿越邊境到巴基斯坦，人質在當地被拘留了7個月。他說：「我製作了證明大衛·羅德及其同伴仍存活的影片，他們被迫在影片中傳達神學士的要求。」

羅德曾曾獲普立茲獎，他在擔任紐約時報記者期間，於2008年11月與阿富汗記者魯丁(Tahir Ludin)前往採訪神學士領導人的途中遭到綁架。7個多月後，他們從神學士控制的巴基斯坦部落地區營地成功逃脫。

羅德現任國家廣播公司(NBC)新聞網國家安全資深執行編輯，25日他也出庭作證。

法院將在10月23日宣判刑期。納吉布拉和檢察官簽署的認罪協議中提到，聯邦建議判處終身監禁。

遭納吉布拉綁架拘禁達七個月的前紐約時報記者大衛·羅德。(David Rohde個...
遭納吉布拉綁架拘禁達七個月的前紐約時報記者大衛·羅德。(David Rohde個人X.com)
2008年遭納吉布拉手下襲擊而陣亡的美軍士兵之一，陸軍一級士官長約瑟夫·麥凱 ...
2008年遭納吉布拉手下襲擊而陣亡的美軍士兵之一，陸軍一級士官長約瑟夫·麥凱 (Joseph A. McKay)的遺體運送回紐約故鄉以軍禮安葬。(美聯社)

神學士 阿富汗 紐約時報

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