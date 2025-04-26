入境美未到校 中國學生疑集體失蹤 司法：恐與中共有關

一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

聯邦司法部 接到舉報，稱有一批中國學生持學生簽證 入讀緬因州一家私立高等學府，後來卻消失蹤影，事件引起司法部關注及調查，懷疑他們與中共 有關。

舉報者指一批中國學生持學生簽證進入美國，準備在2024-2025學年入讀位於緬因州沃特維爾市(Waterville)的湯瑪斯學院 (Thomas College)，但後來卻不知去向，據信他們目前仍在美國。

司法部收到舉報後，由哥倫比亞特區聯邦檢察官馬丁(Edward R. Martin, Jr. )致函給湯瑪斯學院校長烏茲(Jeannine Diddle Uzzi )及學校董事會主席沙曼斯基(Kelley Shimansky)，要求解釋，除查問這批可能與中共有關的學生下落，更查問他們是否遵守聯邦學生簽證法。

這封日期為2025年4 月24日的信函指出，這批學生可能與中共有聯繫，並且可能違反與學生簽證和居留權相關的聯邦法律。

馬丁在信中也表示，收到有人舉報指就讀湯瑪斯學院的中國學生人數急劇減少，因此產生疑問要求校方解釋及提供相關信息。

他要求校方提供今年入學的中國學生人數、有多少學生按時到校、學院是否有向當局報告過學生缺課情況，以及學院是否相信州執法部門能夠充分保護緬因州公民。

馬丁除要求湯瑪斯學院在5月15日之前做出回應外，更提出跟學院校長及董事會主席見面討論此事。

對於媒體的查詢，湯瑪斯學院暫未回應。

一名消息人士向媒體表示，曾看到一名中國學生逃離前往機場接載他們的學院巴士。

聯邦執法部門消息人士則說，當局正在全國大規模調查有中國學生持學生簽證，合法入境美國後消失的事件，聯邦檢察官馬丁這封信件亦是調查行動的一部分。

中國人持學生簽證入境美國後失蹤時有所聞，過去多不了了之，現在嚴厲打擊非法移民之外，更擔心他們受中共派遣，潛伏美國，危害國家安全。