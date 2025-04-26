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川普政府盯上新目標 柏克萊加大數億外國資金遭調查

記者顏伶如／綜合報導
川普政府25日針對柏克萊加州大學的外國資金來源啟動調查。(美聯社)
川普政府25日針對柏克萊加州大學的外國資金來源啟動調查。(美聯社)

川普政府25日對柏克萊加州大學(University of California Berkeley)啟動調查，希望了解其外國資金來源。多年前，柏克萊加大與中國清華大學的合作關係曾遭批評。柏克萊校方則駁斥川普政府指控。

美聯社報導，柏克萊加大成為被川普政府盯上的最新目標。川普總統本周稍早簽署多道行政命令，針對目標是與川普政治理念不合的自由派學術機構。其中一道行政命令要求聯邦高等教育法(Higher Education Act)第117條(Section 117)必須嚴格執行，條款規定大學必須申報價值超過25萬元的饋贈與合約。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)在聲明中說，教育部法務長辦公室(Office of General Counsel)將調查柏克萊加大「顯然沒有如實正確申報來自外國的重要資金」。

柏克萊加大發表聲明指出，過去兩年一直配合聯邦政府的高等教育法第117條規定調查，今後也將持續配合。

教育部指出，根據2023年媒體報導，柏克萊加大並未申報「來自某外國政府的數億資金」，教育部聲明裡並未點出是哪個國家。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)2023年5月報導，柏克萊加大收到中國政府2億2000萬元資金用來成立2014年開幕的「清華-柏克萊深圳學院」(Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute，TBSI)，卻未依照規定如實申報。

聯邦眾院中國共產黨問題特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)共和黨成員去年在報告裡指出，美國納稅人繳交稅金用來贊助中國科技發展與軍事現代化，美、中兩國研究人員合作領域包括高超音速武器、人工智慧、核子技術、半導體科技等。

但柏克萊加大說，研究人員只參與結果對全球公開的領域，並表示將終止與「清華-柏克萊深圳學院」的合作關係。柏克萊加大25日並說，如今與「清華-柏克萊深圳學院」已無關係。

柏克萊加大 川普 教育部

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