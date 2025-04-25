我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

民眾減少國內旅遊 國際遊客取消來美 各家航空公司減班、下調財測

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於美國境內航空旅行需求減少，市場信心下降，美國各主要航空公司紛紛下調獲利目標或撤回全年財測。(美聯社)
由於美國境內航空旅行需求減少，市場信心下降，美國各主要航空公司紛紛下調獲利目標或撤回全年財測。(美聯社)

由於美國境內航空旅行需求減少、市場對美國與全球經濟信心下降，美國各主要航空公司縮減航班，並且下調獲利或者撤回全年財測。

美國航空(American Airlines)24日撤回2025年度財務預期；該公司與西南航空(Southwest) 、達美航空(Delta)一樣，都表示經濟前景太不確定，無法提供全年財測。三大業者也都宣稱，經濟艙機票銷量減少。

美航執行長伊頌(Robert Isom)說，去年第四季表現強勁、今年1月業績良好，但2月開始國內航旅需求大減。

消費者不願提前預訂假期旅遊的現狀與最近民調結果相符；民調顯示，許多人擔心美國步入經濟衰退，而總統川普大課關稅將導致物價上漲。

國際遊客旅美前景也令人擔憂。摩根大通(J.P. Morgan)首席美國經濟學者費羅利(Michael Feroli)表示，反美情緒恐導致訪美旅遊人數比一年前約減少5%。

遊客取消赴美行程以抗議川普的高壓貿易政策。

美國航空稱，將待經濟前景明朗後更新全年財測；商務艙和長途國際航班高等艙位銷售仍持穩。

西南航空也面臨需求下降，將削減下半年航班；鑑於經濟充滿不確定性，無法確認2025、2026年獲利預期。

美聯航(United Airlines)上周便針對今年財報提出兩版本預測，分別以經濟衰退、經濟不衰退為前提。由於經濟艙機票需求低於預期，該公司國內定期航班7月起將減少4%。執行長柯比(Scott Kirby)說，未來情況很有可能惡化。

全美航空業獲利能力最強的達美1月揚言今年財報可望創新高；但4月稍早取消2025年預期，擴大航班計畫也將暫緩。執行長巴斯提安(Ed Bastian)表示，全球貿易充滿不確定性，將專注於可控事務以確保利潤和現金流。

邊疆航空(Frontier Airlines)和阿拉斯加航空(Alaska Airlines)也撤回2025年財測。

民調 川普 機票

上一則

2022年國慶日槍殺7人 伊州男被判7個無期徒刑

下一則

今年41州至少有240項反中提案 早在川普關稅戰前就大打「愛國牌」

延伸閱讀

關稅戰、旅客不想來美 航空公司減班降財測

關稅戰、旅客不想來美 航空公司減班降財測
新聞周刊：美艦4/23通過台海 川普重返白宮後第2次

新聞周刊：美艦4/23通過台海 川普重返白宮後第2次
汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增
美國在聯合國安理會批中誤用2758號決議 林佳龍致謝

美國在聯合國安理會批中誤用2758號決議 林佳龍致謝

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話