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去年網路詐騙166億 長者受害多 投資詐騙最普遍 加州居民損失最重

編譯徐薏茹／綜合報導
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聯邦調查局指出，2024年詐騙犯竊取的資金高達166億元，比2023年多出33%，因詐騙損失金錢的報案超過25萬起，每起損失平均超過1萬9000元。(路透)
聯邦調查局指出，2024年詐騙犯竊取的資金高達166億元，比2023年多出33%，因詐騙損失金錢的報案超過25萬起，每起損失平均超過1萬9000元。(路透)

聯邦調查局(FBI)23日表示，2024年詐騙犯竊取的資金高達166億元，比2023年多出33%，因詐騙損失金錢的通報超過25萬起，每起損失平均超過1萬9000元。

FBI指出，雖然大部分損失是詐騙所造成，但勒索軟體(ransomware)是2024年對重要基礎建設最大的威脅，與勒索軟體相關的通報增加9%。

專家表示，已通報的損失可能低於實際的詐騙損失，因為並非所有的受害者都會向執法部門或FBI通報。

FBI網路部門(FBI Cyber Division)副助理主任辛西婭·凱澤(Cynthia Kaiser)表示：「很難只用數據揭露整個網路犯罪生態系統中可能發生的全部事情。自2020年以來，生活中一切虛擬化使攻擊範圍增加，我們看見罪犯從實體世界移往數位世界。」

●2024年詐騙數據

並非所有的通報都包含年齡資訊，但涵蓋年齡資訊的數據顯示，60歲以上人群通報最多案件，超過14萬7000起，該年齡層也損失最多金錢，達48億元，超過2024年損失總金額的四分之一以上，且比2023年多出43%。

60歲以上人群的損失平均為8萬3000元，是2024年整體損失平均的四倍以上。

20歲以下人群最不容易被詐騙，2024年該年齡層通報的1萬8000起案件中損失約2250萬元。

FBI指出，83%的損失涉及網路使用及其他技術。

投資詐騙是造成損失的主要詐騙手法，詐騙超過65億元；商務電子郵件入侵及技術支援詐騙分別導致27億元及14億元以上的損失，個人數據洩露造成14億元以上的損失。

近年來因投資詐騙損失的資金迅速增長，從2022年的33億元增加至2023年的46億元，再飆升至去年的66億元。

感情詐騙排名第六高，通報的損失超過6億7200萬元。

加州居民通報的損失金額最多，佛蒙特州為美國詐騙損失最少的州，北馬利安納群島是2024年美國領土範圍內通報最少損失的屬地。

FBI指出，絕大多數資金因使用加密貨幣而損失，再來是電匯及信用卡、簽帳金融卡詐騙。

FBI 加州 佛蒙特州

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