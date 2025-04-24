今秋入學新鮮人 畢業時平均背債4萬元 全美4200萬人背負聯邦學貸

理財網站分析，上大學越來越貴，今年新鮮人畢業時平均將背負4萬元學債，比前一屆學長們多3000元。圖為香檳城伊利諾大學學生。(美聯社)

理財網站NerdWallet針對聯邦教育部 的報告進行分析表示，今年秋季入學的大學新鮮人畢業時平均將負債4萬元，比前一屆學長們多3000元。

高等教育專家坎特羅維茨(Mark Kantrowitz)說，目前全美約有4200萬人背負聯邦學生貸款 ，未來幾個月，將有100餘萬高中畢業生成為新的學貸 債務人。

每年都有大量大學新生踏上舉借學貸之路，另有許多既有的借款人難以擺脫困境。前總統拜登(Joe Biden)開先例減免學貸，但全美教育債務仍不斷攀升。

研究暨倡議機構Institute for College Access & Success資深主管贊皮尼(Michele Zampini)認為，大學學費負擔問題未能全面解決，每學期都有新生入學而且人數不斷增加。

NerdWallet數據顯示，2025年約45%高中畢業生將進入四年制大學就讀，其中超過三分之一將申請學貸。

根據摩根大通資產管理公司(J.P. Morgan Asset Management)另一報告，美國大學學費1983年以來年均年漲幅5.6%，超過通膨和其他家庭支出增幅；目前家庭自行承擔48%大學費用，高於十年前的38%。

贊皮尼說，多數人無力自付學費，必須借款；全美學貸餘額超過1.6兆元。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)在華爾街日報專欄中針對美國大學學費昂貴批評稱，有些學院和大學自稱是非營利組織，但多年來從聯邦的貸款補貼中牟取暴利，不斷提高學費，積累數十億元捐贈基金，卻讓學生畢業時背負六位數債務。

其他報告顯示，州府大刪高等教育經費、將成本轉嫁學生，也導致學費大增。

預算與政策優先中心(Center on Budget and Policy Priorities)數據稱，大學收取的學費約占收入一半，其餘多由州和地方政府提供；30年前情況大不同，學費僅佔大學收入約四分之一，州和地方政府承擔高比例。

贊皮尼認為，政府未針對學費高漲問題做任何努力，反而採取對高等教育攻擊的策略。