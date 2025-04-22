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英特爾傳本周狠裁員逾20% 執行長陳立武首波大力整頓

編譯葉亭均／綜合外電
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知情人士透露，英特爾（Intel）即將在本周宣布裁員超過20%的計畫。(路透)
知情人士透露，英特爾（Intel）即將在本周宣布裁員超過20%的計畫。(路透)

知情人士透露，英特爾（Intel）即將在本周宣布裁員超過20%的計畫，目標讓這家陷入營運困境的晶片大廠縮減龐大的科層組織。這將是執行長陳立武上個月上任以來，首度推動的重大整頓。

這項裁員行動是為了精簡管理層、重建以工程為核心的文化。知情人士說，相關計畫尚未公開。

這波裁員是延續去年8月宣布裁撤約1.5萬名員工的行動。截至2024年底，英特爾員工總數為10萬8900人，低於前一年的12萬4800人。

英特爾的代表對此拒絕置評。

陳立武目標振興這家甚具標竿意義的美國晶片大廠，逆轉多年來節節敗退、輸給競爭同業的頹勢。英特爾在晶圓製造技術的地位已拱手讓給台積電，在AI運算領域又難以追趕輝達（Nvidia），這導致英特爾營收連三年下滑，虧損擴大。

陳立武已矢言分拆與公司核心業務無關的資產，並推出更具吸引力的產品。英特爾上周同意將旗下可程式化晶片部門Altera的51%股權出售給私募基金銀湖管理公司，是朝上述目標前進的一步。

在上個月舉行的Intel Vision大會上表示，陳立武表示，英特爾必須補足流失的工程人才、改善資產負債表，並調整製造流程，以便更符合潛在客戶的需求。

英特爾預定本周四公布第1季財報。

英特爾 陳立武 台積電

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