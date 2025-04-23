逾220名大學領袖怒吼：川普政府越權、政治干預

全國220多名大學、學院領導人聯合簽署聲明譴責政府越權、政治干預大學。圖為哈佛大學學生和教職員17日在校園抗議。(美聯社)

川普 政府決定凍結數十億經費不給哈佛大學 ，哈佛大學因此興訟控告政府一天之後，全國220多名大學、學院領袖聯合簽署聲明譴責政府越權、政治干預，分明是想控制大學、學院，「正危及美國的高等教育」。

紐約時報22日報導，簽署聲明的大學、學院遍布全國、類型多樣，此外還有高等教育協會，適足以凸顯他們認定，川普總統對學術界造成的威脅。發表聯合聲明的大學領導人，有來自維吉尼亞大學、麥迪遜威斯康辛大學等大型公立研究型大學，長春藤聯盟院校如哈佛及普林斯頓，還有規模較小的私立學院如阿默斯特學院(Amherst College)、俄亥俄州 肯淵學院(Kenyon College)。

這份聲明由「美國高等院校協會」(American Association of Colleges and Universities)發布，截至22日下午共有224名大學、學院領導人簽名，焦點在表達憂心，認為川普政府正在攻擊術自由、「政府之越權史無前例」。

過去一個月，川普政府指控幾家大學有「反猶太主義」，放任抗議以色列進攻加薩走廊的活動在校園裡進行，所以凍結聯邦給大學的數十億經費。川普政府另表示一些大學有多元、平等、包容計畫，而削減給他們的經費。

聯名聲明指出，各院校對建設性的改革持開放態度，並不管對名正言順的政府監督，但反對政府不當地闖入在學校校園裡學習、工作的人之生活。

簽名的校長如哈佛大學校長加伯(Alan M. Garber)，因為政府大砍補助金、研究合約，學校另面臨財務危機。加伯表示，政府向哈佛大學提出要求清單，內容包括核該校教授們是否有抄襲論文、派外部監管人員來確保哈佛的學系「觀點多元」。哈佛拒絕遵守這些要求，所以政府表示要凍結給哈佛的22億元聯邦補助金。加伯校長21日表示，學校已控告聯邦政府。