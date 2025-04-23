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教育部5月起追收530萬人拖欠學貸 直接從薪資扣除

編譯尤寶琪／綜合報導
教育部從5月5日開始，將透過財政部「國庫抵銷方案」追討借貸人所欠的學貸。圖為華盛頓州一男子舉牌稱他還欠學貸16萬5000元。(美聯社) IMAGE DISTRIBUTED FOR THE DEBT COLLECTIVE - Debt Collective student loan borrowers lead chants in protest outside of the Department of Education urging the administration in their last few weeks to eliminate crushing debt for those defrauded by predatory for-profit colleges on Wednesday, Dec. 4, 2024 in Washington. (Joy Asico-Smith/AP Content Services for The Debt Collective)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-12-04，數位典藏序號：20241205063037325】
教育部從5月5日開始，將透過財政部「國庫抵銷方案」追討借貸人所欠的學貸。圖為華盛頓州一男子舉牌稱他還欠學貸16萬5000元。(美聯社) IMAGE DISTRIBUTED FOR THE DEBT COLLECTIVE - Debt Collective student loan borrowers lead chants in protest outside of the Department of Education urging the administration in their last few weeks to eliminate crushing debt for those defrauded by predatory for-profit colleges on Wednesday, Dec. 4, 2024 in Washington. (Joy Asico-Smith/AP Content Services for The Debt Collective)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-12-04，數位典藏序號：20241205063037325】

川普政府21日表示，聯邦教育部將於5月開始追收拖欠的學生貸款，包括直接從數百萬借款人的薪資裡扣除。

目前，約有530萬借款人拖欠聯邦學生貸款。

川普政府的聲明意味著，自新冠肺炎疫情開始的寬大政策時期，即將結束。自2020年3月以來，當局就沒有催收任何聯邦學生貸款，包括那些違約的貸款。在拜登總統任期內，教育部還多次試圖大規模減免學生貸款，但都遭法院阻止。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)表示：「美國納稅人將不會再被迫變成不負責任的學生貸款政策的擔保人。」

教育部從5月5日開始，將透過財政部「國庫抵銷方案」(Treasury Offset Program，TOP)追討欠貸；「國庫抵銷方案」會扣留包括退稅、聯邦工資和其他福利等借款人名下的政府款項；在30天通知到期後，教育部將會開始扣押拖欠債務的借款人的薪水。

學貸借款人權益擁護人士批評催收學貸的決定，並指出拜登和川普政府間不斷改變的學生貸款政策，讓借貸人感到不知所措。

學貸借款人權益倡導組織「學生借款人保護中心」(Student Borrower Protection Center)執行董事皮爾斯(Mike Pierce)指出：「這很殘忍、不必要且會進一步加劇全國工薪家庭的經濟亂象。」

為此，許多借款人已開始為即將到期的學貸債務做準備。

川普總統在2020年，曾暫停了聯邦學生貸款的支付和利息累積，作為對學生借款人的臨時救濟措施。拜登政府則是在2023年之前，多次延長還款暫停期限，而最後的貸款償還寬限期在2024年10月結束；這意味著眾多美國人將恢復還款。

借款人如果九個月未還款，那就會違約，而這違約將被記錄在他們的信用評分中，並可能被追討。

除了已經違約的借款人之外，另有約400萬人的貸款，還款逾期91至180天；部門官員表示，只有不到40%的借款人按時償還了學生貸款。

貸款 教育部 學貸

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