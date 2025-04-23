教育部5月起追收530萬人拖欠學貸 直接從薪資扣除
川普政府21日表示，聯邦教育部將於5月開始追收拖欠的學生貸款，包括直接從數百萬借款人的薪資裡扣除。
目前，約有530萬借款人拖欠聯邦學生貸款。
川普政府的聲明意味著，自新冠肺炎疫情開始的寬大政策時期，即將結束。自2020年3月以來，當局就沒有催收任何聯邦學生貸款，包括那些違約的貸款。在拜登總統任期內，教育部還多次試圖大規模減免學生貸款，但都遭法院阻止。
教育部長麥克曼(Linda McMahon)表示：「美國納稅人將不會再被迫變成不負責任的學生貸款政策的擔保人。」
教育部從5月5日開始，將透過財政部「國庫抵銷方案」(Treasury Offset Program，TOP)追討欠貸；「國庫抵銷方案」會扣留包括退稅、聯邦工資和其他福利等借款人名下的政府款項；在30天通知到期後，教育部將會開始扣押拖欠債務的借款人的薪水。
學貸借款人權益擁護人士批評催收學貸的決定，並指出拜登和川普政府間不斷改變的學生貸款政策，讓借貸人感到不知所措。
學貸借款人權益倡導組織「學生借款人保護中心」(Student Borrower Protection Center)執行董事皮爾斯(Mike Pierce)指出：「這很殘忍、不必要且會進一步加劇全國工薪家庭的經濟亂象。」
為此，許多借款人已開始為即將到期的學貸債務做準備。
川普總統在2020年，曾暫停了聯邦學生貸款的支付和利息累積，作為對學生借款人的臨時救濟措施。拜登政府則是在2023年之前，多次延長還款暫停期限，而最後的貸款償還寬限期在2024年10月結束；這意味著眾多美國人將恢復還款。
借款人如果九個月未還款，那就會違約，而這違約將被記錄在他們的信用評分中，並可能被追討。
除了已經違約的借款人之外，另有約400萬人的貸款，還款逾期91至180天；部門官員表示，只有不到40%的借款人按時償還了學生貸款。
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