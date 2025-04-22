阻凍結22億經費 哈佛告川普政府 怒批超越權限

哈佛大學的學生和教職員17日在校園集會抗議聯邦政府的要求，有人手持寫上「反抗」的標語牌 。（美聯社）

哈佛大學與川普 政府的抗爭進一步升級，21 日控告川普政府，試圖阻止凍結給哈佛的22.6 億元資金。

校長加伯(Alan Garber) 在公開聲明表示，哈佛拒絕遵從其非法要求後，聯邦政府 過去一星期對哈佛採取了多項行動。他說「剛在前一刻，我們提起訴訟，要求停止凍結資金，因為這是非法的，超出了政府的權限」。

哈佛在波士頓 聯邦法院提出的訴訟中提及的被告聯邦政府機構包括教育部、衛生部、司法部、能源部及聯邦總務署(GSA)。訴訟指出，政府並未找出反猶太 主義的關切和凍結醫學、科學 、科技及其他研究經費之間有任何合理連繫，這些研究旨在挽救美國人的生命、促進美國成功、保護美國安全 、同時維持美國在革之方面的全球領導地位。

在哈佛宣布不接受川普政府的要求後，白宮宣布凍結22.6億元。此外，哈佛14日公開川普政府給該校的要求清單，政府官員對此非常憤怒，認為破壞保密協議，計畫撤回10億元的醫療研究資金，但哈佛否認有任何保密協議的存在。

川普政府11日向哈佛發出函件，提出一份整頓要求的冗長清單，但哈佛14日就公布函件內容並斷然拒絕。函件是以「打擊反猶太主義特別工作組」的名義致給哈佛，而了解哈佛態度的人士表示，從沒有達成對函件及其內容保密的協議。但川普政府稱這封信函是私下傳閱。

消息指，函件沒有被標注為秘密信件，但特別工作組成員說，他們在幾星前就明確表示希望將討論保密。

哈佛除否認有任何保密協議之外，又指有關整頓的要求包括允許聯邦政府對招生、招聘以及學生、員工的意識形態等展開監督，對此是無法接受的。

加伯指出，這份要求清單明確說明了「政府的意圖，並不是與校方以合作及建設性的方式解決反猶太主義問題」。

知情人士透露，哈佛 3 月底已與川普政府接觸希望避免衝突，強調已經花了數個月時努力平息校園反猶太主義，並實施結構性改革阻止「反猶」再次抬頭，同時向工作組提供了與哥大截然不同的方案，但工作組後來提出更多要求，更相信哈佛會與哥大一樣作出讓步，結果適得其反。