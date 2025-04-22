德州沃爾瑪種族槍殺23命案 兇手判囚終身

德州埃爾帕索沃爾瑪分店2019 年發生大規模西語裔種族槍擊案，造成23人死亡。兇手庫魯休斯21 日在州法院被判無期徒刑。(美聯社)

連鎖超市沃爾瑪 (Walmart)德州 埃爾帕索(ElPaso)分店2019年發生大規模西語裔種族槍擊案，造成23人死亡。兇手庫魯休斯(PatrickCrusius)21日在州法院對可判死刑的謀殺指控認罪，被判無期徒刑。

26歲的白人社區大學輟學生庫魯休斯出庭，數十名受害者家屬坐在旁聽席。

檢察官同意取消死刑後，庫魯休斯接受認罪協議，結束德州和聯邦當局六年來對他的起訴；他先前已因聯邦仇恨罪指控被判90個終身監禁。

庫魯休斯2019年8月3日從達拉斯開車700多哩，前往沃爾瑪埃爾帕索分店進行殺戮。

州地區法官梅德拉諾(SamMedrano)斥責庫魯休斯製造恐怖、奪走無辜者生命，而且摧毀向來善良、團結和友愛的社區，還屠殺父親、母親、兒子和女兒；他繼續說，「你的任務失敗了，反而激發埃爾帕索團結，變得更強大勇敢。」

梅德拉諾判庫魯休斯終身監禁，不得假釋。

庫魯休斯因傷及22人，21日另承認22項使用致命武器進行嚴重襲擊的指控，被判另外22個無期徒刑。他承認襲擊鎖定西語裔，當時超市裡擠滿來自美國和墨西哥的周末購物者。

屠殺發生前，庫魯休斯在網路留言板貼文稱，槍擊事件是對西語裔「入侵」德州的回應；他表示，西語裔將接管政府和經濟。

庫魯休斯的律師史賓塞(JoeSpencer)告訴法庭，庫魯休斯患有分裂情感性精神障礙(schizoaffectivedisorder)，症狀包括幻覺、妄想和情緒波動，想法越來越脫離現實。

襲擊發生前，庫魯休斯一直沉浸在移民辯論中，在網路貼文支持建造邊境 牆、讚揚川普總統在第一任期的強硬邊境政策。

受害者家屬21日下午開始提出受害者影響陳述，預計將持續到23日。沃爾瑪槍擊案罹難者從15歲高中運動員到年邁的爺爺奶奶都有，其中有幾名經常穿越美國邊境購物的墨西哥國民。