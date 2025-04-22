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搜尋引擎涉壟斷 谷歌面臨生存威脅

編譯周芳苑／綜合報導
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谷歌搜索引擎在市場上非法壟斷，聯邦政府擬予以分拆，21日起展開為期三周聽證會。(美聯社)
谷歌搜索引擎在市場上非法壟斷，聯邦政府擬予以分拆，21日起展開為期三周聽證會。(美聯社)

谷歌(Google)搜索引擎被指控在市場上壟斷，聯邦政府擬予以分拆，21日起展開為期三周聽證會以決定如何處罰，使得這家搜尋巨頭面臨生存威脅。

聯邦反壟斷執法人員在華府法院開庭陳述中敦促法院採前瞻性措施，阻止谷歌利用人工智慧進一步鞏固主導地位。

司法部律師達爾奎斯特 (David Dahlquist) 說，此刻大家處於關鍵轉折點，究竟該將整個搜索市場交給壟斷者控制？還是交由市場競爭，讓後代決定？

長達三周的聽證會正式名稱是「補救聽證會」(remedy hearing)，谷歌執行長皮伽(Sundar Pichai) 等多位證人將出席。

司法部要求聯邦法官下令徹底變革，禁止谷歌與蘋果(Apple)及其他科技業者達成數十億元交易，該交易將讓谷歌搜尋引擎免受競爭，同時要與競爭對手共享寶貴的用戶資料庫，並強制出售其 Chrome 瀏覽器。

谷歌律師施密特林 (John Schmidtlein) 開庭陳述則稱，政府所提嚴厲補救措施既不會促進競爭、反而獎勵技術較差的競爭對手。

司法部4年半前便提訴訟，指控谷歌搜尋引擎十餘年來濫用巨大力量扼殺競爭和創新；該案2023年開庭審理，去年聯邦地區法官梅塔 (Amit Mehta)裁定稱，谷歌一直從事反競爭模式，將其搜尋引擎與 iPhone、個人電腦和其他廣為流行的設備捆綁在一起。

該裁決引發目前這場補救聽證會。司法部在概述擬議處罰措施的文件中稱，谷歌的非法行為造就一個經濟巨人；人們被迫接受巨頭無節制要求和不斷變化的意識形態偏好。

達爾奎斯特說，聽證會上將大量提到人工智慧相關訊息，ChatGPT 等人工智慧公司高層將出庭作證；法院補救措施必須能確保谷歌人工智慧產品 Gemini 不被用來加強搜尋壟斷地位。

谷歌針對與競爭對手分享線上搜尋資料的要求、以及 Chrome 出售帶來的隱私和安全風險提出警告，聲稱擬議補救措施恐嚴重損害複雜的生態系統、危及瀏覽器開發者、甚至數百萬消費者的數位安全。

谷歌打算對梅塔先前做出的裁決提起上訴。梅塔計劃5月底勞動節前針對補救措施做出決定。

谷歌 司法部 人工智慧

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