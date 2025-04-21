復活節天氣太惡劣 雷暴洪水釀3死 衝擊4500多萬人

奧克拉荷馬州同時遭受龍捲風和洪水襲擊，已傳出三人不幸喪生。(美聯社)

復活節的惡劣天氣威脅4500多萬全美民眾，一連串危險的雷暴持續襲擊南部和中西部地區，從德州 東部、愛阿華州東南部到伊利諾州的大片地區爆發洪水，有時還出現龍捲風 威脅。德州及奧克拉荷馬州 部分地區出現暴雨、大冰雹和龍捲風，造成三人死亡。

綜合媒體報導，警方稱奧克拉荷馬州摩爾市(Moore)19日晚間發生洪水，一名婦女及一名12歲男童因此喪生。兩人所在的車輛與另外十幾輛車被困在洪水中，接著被沖出道路到橋下。當地電視台的影片顯示，一名緊急救援人員從吊帶懸掛在湍急的小溪水面上，似乎試圖從上面進入車內。

奧州休斯郡(Hughes County)緊急部門稱，摩爾市東南方約80哩的斯伯丁(Spaulding)鎮亦有一人因風暴死亡。此前還有一場龍捲風襲擊該處，國家氣象局(NWS)的初步損失調查顯示，這場龍捲風至少達到EF1級，風速在每小時86至110哩之間，奧州南部洛夫郡(Love County)的另一場龍捲風也是如此。

20日，阿肯色州及密蘇里州部分地區、奧州東部部分地區、德州西南部、中部、北部部分地區都發布了龍捲風警報。風暴預報中心(Storm Prediction Center)預計惡劣天氣將襲擊德州東部部分地區，途經歐扎克高地(Ozarks)和密西西比河谷中部，阿肯色州、密州部分地區恐迎破壞性強風和大冰雹，同時增加嚴重龍捲風的風險。

國家氣象局(NWS)資深預報員歐拉維克(Bob Oravec)稱19日共報告了17起龍捲風，奧州中南部確認有5起。風暴也為德州中北部、奧州中部及東部的大片地區帶來暴雨，19、20日大部分地區積雨量達2至4吋。預測暴風雨將持續席捲奧州南部部分地區直至20日，NWS諾曼分局(Norman)警告洪水可能會在凌晨再次加劇。

歐拉維克稱整個風暴系統正向東北移動，進入阿肯色州、密州、伊利諾州南部、愛州東南部。雖然移動速度加快，但活躍的系統仍帶來大冰雹、強風和龍捲風威脅；20日下午德州、奧州雨勢雖減弱，但預計本周平原部分地區將迎來更多大雨。