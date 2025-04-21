吸引多元族裔 「罪人」周末電影票房摘金

新片「罪人」上映首周賣出4560萬元票房，登上北美賣座冠軍。麥可·B·喬丹在片中一人分飾兩角，展現精湛演技。(美聯社)

「黑豹」(Black Panther)導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導最新作品「罪人」(Sinners)上映首周票房賣出4560萬元，擠下「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)，登上北美賣座冠軍。

「罪人」由華納兄弟影業(Warner Bros.)發行，製作預算約9000萬元，麥可·B·喬丹 (Michael B. Jordan)在片中一人分飾兩角，展現精湛演技。

好萊塢年度大片「MINECRAFT麥塊電影」緊隨其後，上映第三周賣出4130萬元，排名第二，該片同樣為華納兄弟影業發行，目前全球票房累計7億2080萬元。

華納兄弟影業聯合執行長阿卜迪(Pam Abdy)、盧卡(Mike De Luca)讚揚這兩部電影的好成績，華納兄弟發行電影在復活節 周末占國內整體票房的64%，兩人的聲明表示：「電影能夠帶我們到只能在大螢幕上看見的世界，華納兄弟影業持續為期望大膽電影的觀眾帶來特別的影院體驗，包括原創及基於人氣作品拍攝的電影。」。

萊恩庫格勒和麥可·B·喬丹在2013年電影「奧斯卡的一天」(Fruitvale Station)就已經開始合作，是電影圈最有實力的導演、演員拍檔之一；「罪人」在影評網站爛番茄獲得98%新鮮指數，在CinemaScore獲得A評分，好評不斷。但該片在海外的票房相對黯淡，僅賣出1540萬元。

「罪人」在國內吸引多元的觀眾族群，非裔觀眾占38%，白人觀眾占35%，拉丁裔觀眾占18%，亞裔 觀眾占5%。該片首映周的強勁表現加上好口碑，有望在接下來幾周持續熱賣，鞏固萊恩庫格勒的導演地位。

美國電腦動畫福音電影「萬王之王」(The King of Kings)在復活節周末票房排名第三，上映第二周賣出1720萬元，與首映周1910萬元相差不大，目前北美票房累計4530萬元。