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川普將下令改組國務院 大砍非洲行動和使館

編譯羅方妤／即時報導
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圖為美國國務院大樓外觀。（中央社）
圖為美國國務院大樓外觀。（中央社）

紐約時報報導，美國總統川普將簽署行政命令大幅改組國務院，紐時取得的行政命令草案顯示，川普將取消幾乎所有美國在非洲的行動，關閉在非洲的美國大使館和領事館。這項草案也要求裁減國務院內負責處理氣候變遷、難民議題和民主與人權問題的辦公室。

川普可能在本周簽署這道行政命令。紐時取得的16頁草案副本顯示，這道命令針對國務院進行「有紀律的重組」，並「簡化任務執行」，同時減少「浪費、詐欺和濫用」。國務院將在10月1日前做出改變。

熟悉計畫狀況的前任和現任官員表示，川普簽署這道行政命令的同時，也將解雇職業外交官以及通常在國務院工作的公務員。他們說，國務院將開始讓大量員工帶薪休假，並發出解雇通知。

這道行政命令草案還呼籲終止針對有志擔任外交官的人所舉辦外交人員考試，並列出新的雇用標準，包括「與總統的外交政策願景保持一致」。

草案還指出，國務院必須大幅擴大使用人工智慧以協助起草文件，並從事「政策制定和審查」及「營運規劃」。

草案備忘錄指出，國務院將裁撤氣候特使一職，並設立新的次卿職位，負責消除跨國威脅、監管反毒政策和其他議題。

在川普簽署前，這道行政命令的內容仍可能改變。國務院和白宮國家安全會議20日稍早都沒有立即對這道行政命令草案發表評論。

紐時指出，這份草案是最近在美國政府內部傳閱的幾份內部文件之一。另一份備忘錄概述政府提議在下個財年減少國務院約50%的預算，而還有一份備忘錄提議裁撤10間大使館和17間領事館

國務院 川普 大使館

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