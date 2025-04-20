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華郵：已婚者每月學貸償還額度不提高

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案計算方式，而面臨每月還款金額增加。(美聯社)
川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案計算方式，而面臨每月還款金額增加。(美聯社)

華盛頓郵報17日報導，川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案(income-driven repayment plan，IDR)計算方式而面臨每月還款金額增加。

報導指出，教育部代理次長柏吉朗(James Bergeron)日前表示，已婚學貸借款人不論採取哪種方式報稅，收入基準償款方案都將以合併收入(combined earnings)做為計算基準。對於採取夫妻分開報稅的已婚借款人來說，學貸償還金額的計算可以將配偶收入排除在外，柏吉朗宣布新規等於讓已婚借款人被迫面臨每月償還金額提高，新規也觸犯聯邦法律允許夫妻分開報稅的精神。

教育部今年2月停止接受所有收入基準償款方案申請，學貸借款人如果參加方案，每月償還學貸金額不會超過收入某個比例上限，學貸豁免寬限還有20年到25年時間。收入基準償款方案不再接受申請之後，「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)3月間便對川普政府提告，指控川普政府手段違法，阻止學貸借款人以最負擔得起的方式償還學貸。

教育部3月底同意重新恢復接受收入基準償款方案申請，但未公布具體時間表。教育部上周向法院提交聲明指出，處理學貸還款案件的政府包商5月10日之前將恢復處理申請。

柏吉朗16日晚間在書面聲明中對法院指出，教育部將把配偶列入學貸借款人的家庭人數(family size)計算，但不會把配偶收入也納入。

收入基準償還計畫(Income-Based Repayment，IBR)、預扣所得償還計畫(Pay As You Earn Plan，PAYE)、收入權宜償還計畫(Income-Contingent Repayment，ICR)今後都適用於配偶列入家庭人數計算的範圍，不管已婚學貸借款人採取哪種方式報稅。華盛頓郵報報導，對某些已婚借款人來說，每月學貸償還金額可能因此略為降低。

川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案計算方式...
川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案計算方式，而面臨每月還款金額增加。(美聯社)
川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案計算方式...
川普政府修改學貸償還規定，讓數百萬已婚學貸借款人不會因為收入基準償款方案計算方式，而面臨每月還款金額增加。圖為學貸還款人在聯邦最高法院前示威，要求取消學貸。(美聯社)

學貸 教育部 報稅

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