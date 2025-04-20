房價飆+天災多 佛州、德州等「陽光帶」吸引力褪色

南方多個大城曾為入口集中之地，但由於氣候災難等多重因素，出現外來人口遷入減少的現象。圖為德州大城達拉斯的風雪一景。(美聯社)

南部陽光地帶城市與沿海城市相比，由於氣候溫暖、稅率低、住房價 格實惠，過去一段長時期吸引不少美國人遷到這些城市。

然而這種吸引力正在迅速消退，房貸利率上升、房價飛漲、保險、業主協會費用(HOA)的飆升，尤其是在連串自然災害之後，上漲幅度更大，都造成生活成本大幅上漲，現在愈來愈少美國人搬到佛州 及德州 的新興城市。

佛州的坦帕(Tampa)及德州的達拉斯(Dallas)曾經是人口激增、房價飆升的熱門地。然而根據房地產互聯網交易公司 Redfin的最新數據，去年坦帕的淨流入居民僅為1萬人。這還不到2023年3.5萬人的三分之一；達拉斯2024年淨流入人口約為1.3萬人，也低於前一年的3.5萬人。

這兩個州的其他城市，包括佛州的邁阿密、奧蘭多、羅德岱堡(Fort Lauderdal)、德州的聖安東尼奧(San Antonio)、福和市(Fort Worth)和奧斯汀(Austin) 等新興城市，也同樣出現人口淨流入大減的情況。喬州的亞特蘭大更是遷出的多，來的少，2024年淨流出接近2000人。

Redfin的分析指出，這些城市的生活成本飆升，是造成人口流失的主要原因之一。

坦帕、達拉斯、奧斯汀等地，曾被視為舊金山、紐約等高成本城市的替代選擇，但現在兩者之間的住房成本差距已經大幅縮小。

加上南部地區天災頻發，颶風等發生的頻率和強度不斷增加，導致保險費及HOA成本飆升，移居到佛州及德州的吸引力自然也大不如前。

除了住房成本上漲是導致遷往南部陽光地帶放緩的因素外，移民減少也是另一個原因。

目前有能力搬遷的人可能會考慮中西部或東北部等地區，這些地區生活成本相對仍較低，而且不容易受到天災影響。

根據Redfin分析，明州的明尼阿波利斯(Minneapolis)、印州的印第安納波利斯(Indianapolis)，房價與租金低於邁阿密或奧斯汀等地，將會是新興具吸引力的大都會區。