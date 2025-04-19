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75%從中國進口 美聖誕玩具恐因關稅政策變貴、選擇變少

編譯徐薏茹／即時報導
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美國高達75%的玩具從中國進口，受到關稅戰爭影響，業者警告消費者今年將面臨玩具價格上漲、選擇變少的情況。(路透)
美國高達75%的玩具從中國進口，受到關稅戰爭影響，業者警告消費者今年將面臨玩具價格上漲、選擇變少的情況。(路透)

川普政府的關稅政策可能影響小朋友過聖誕節，據商務部統計，美國高達75%的玩具商品從中國進口，為最依賴中國供應鏈的產業之一。玩具業者警告，預期美國消費者今年將面臨玩具價格上漲、選擇變少的情況。

玩具協會(Toy Association)主席兼執行長阿赫恩(Greg Ahearn)表示：「聖誕節正面臨危機。」他說每當川普提高關稅，中國的玩具生產就會持續放慢。

而關稅政策實施的時機點非常不巧，傳統上，每年的這個時候正是廠商為秋冬購物季做準備、開始提高生產的時期。

先前川普宣布將中國關稅提高至145%時，玩具商孩之寶(Hasbro)、美泰兒(Mattel)的股票下跌，儘管兩家公司皆在其2025年的財務預測中將20%的中國關稅納入考量，但尚未公開討論145%關稅帶來的衝擊。

關稅正是玩具協會今年共同贊助白宮復活節滾彩蛋活動的原因之一，試著促成玩具免於川普的關稅政策。

玩具業者表示要在美國生產並不容易，中國的玩具製造技術經過數十年的磨練，美國的產業供應鏈依靠中國的模具、染料、勞工及安全技術。

阿赫恩表示：「這是技術工人所生產，這是無法忽視的事實。而且他們的成本遠低於美國，並且更有經驗。」他說要在可接受的時間範圍內在美國複製這種產業效能幾乎不可能。

WS Game Company的共同所有人席爾瓦(Jonathan Silva)表示，他擔心若這一情況持續，他將不得不裁掉22名員工。WS Game Company設計經典遊戲的高檔版本，他們的生產100%都在中國。

即使是不仰賴中國製造業的公司也受到關稅政策的連鎖反應影響，玩具商Bruder Toys America在德國生產商品，負責人卡索(Beate Caso)表示，除了德國的10%關稅，由於中國整體生產放緩，全球貨櫃短缺，整個產業將面臨更高的成本。

卡索指出：「價格將大幅上漲。供應也會被限制，接著還要加上關稅成本。所以所有東西將變得更貴，消費者絕對會感受到。」

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