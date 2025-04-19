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憂川普領導讓經濟衰退 富人紛赴瑞士銀行開戶、買黃金

編譯俞仲慈／即時報導
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躲避經濟和政治動盪，更多美國富人在瑞士開銀行帳戶。(路透)
躲避經濟和政治動盪，更多美國富人在瑞士開銀行帳戶。(路透)

川普總統上任後，雷厲風行推動聯邦改革，引發政治與經濟動盪，全美各地富人憂心美國在川普領導下，恐落入經濟衰落的命運，紛紛在瑞士銀行開戶，避免受到波及。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，瑞士金融顧問公司Alpen Partners International執行長加布里斯(Pierre Gabris)指出：「當年歐巴馬當選總統時，我們看到一波巨浪，然後新冠疫情又掀起一波，如今(川普)關稅又引發新一波大浪。」

加布里斯透露，美國富人開戶的動機各有不同，其中許多人預估美國債務飆升的壓力，美元恐進一步貶值，因此希望擺脫對美元的依賴。

有鑑於瑞士政治中立、經濟穩定、強勁貨幣加上法律制度可靠，因此成為美國富人轉移資產的首選；其他人則因為政治因素以及川普政府領導的美國法治衰敗，而決定再瑞士開戶或購買瑞士黃金；甚至有人計畫申請歐洲居留權或第二公民身分並透過置產的「B計畫」來保住資產。

其實國人在瑞士銀行開戶手續相當簡單，但必須遵守美國資訊揭露的嚴格法規，雖然美國主要銀行無法為客戶開設瑞士帳戶，但多數銀行或少數在美國證券交易委員會(SEC)註冊並接受美國投資者的瑞士公司有關，其中Vontobel SFA就是獲得SEC核准專為美國客戶服務的大型瑞士銀行。

瑞士金融投資公司「百達集團」(Pictet)也證實，旗下位於瑞士的實體公司「百達北美顧問公司」(Pictet North America Advisors)因客戶申請量大增，已經在SEC註冊。

雖然數十年前在瑞士銀行開戶可能有逃漏稅嫌疑，不過這種做法已經日益普遍，而且嚴格規定要申報，加布里斯指出：「許多美國人發現自己的投資組合100%都是美元，所以考慮把投資轉為多元化。」

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