德州醫師染麻疹還為兒童看病 專家譁然

反疫苗組織「兒童健康防衛」本月7日公布的影片顯示，愛德華茲醫師額頭上出現麻疹斑點。(美聯社)

德州 一名家醫科醫師上個月感染麻疹 ，31日竟然還為兒童看病， 反疫苗團體和衛生部長小甘迺迪不但未追究其疏失，反而稱讚他是「非凡的療癒師」。

反疫苗組織「兒童健康防衛」(Children's Health Defense)本月7日公布影片介紹德州麻疹治療情形，畫面中愛德華茲 (Ben Edwards)醫師穿著醫療人員工作服，在德州塞米諾爾(Seminole)一家臨時診所為兒童治療，並和家長交談。全美這波麻疹疫情就是從德州塞米諾爾爆發，擴散至十餘州，目前已有700人確診，三人死亡，包括兩名兒童。

影片中，有人問愛德華茲是否也感染了麻疹？他回答，「是的，昨天就開始發癢，稍微發燒，下午開始出現斑點，今早醒來，我感覺人很好。」影片中明顯可以看見他額頭上的麻疹斑點。

疾病防治中心(CDC)指出，麻疹是最具傳染力的疾病之一，斑點出現的前四天和後四天，病毒的傳播力最強。醫生和公衛專家都說，愛德華茲明知自己已確診，還到診所近距離接觸家長兒童，根本就不顧他人安危，也不管是否會傳染整個社區。這種行為，不但不專業，而且危險。

衛生部長小甘迺迪(右)4月6日到德州視察麻疹疫情時，曾見過愛德華茲醫師(左)。(美聯社)

小甘迺迪4月6日卻在X平台上貼文，說他到德州時見了兩位「非凡的治療師」，其中一位就是愛德華茲，還盛讚他們用未經證明療效的方法治療麻疹。

布朗大學醫學教授暨執業醫師史賓塞(Craig Spencer)說，小甘迺迪不鼓勵民眾接種疫苗也罷，還發文稱讚愛德華茲，吸引眾人注意，很不妥當，但也不讓人驚訝，因為他一向就是反疫苗論者。去年12月，史賓塞辭去「兒童健康防衛」社團領導人的職務。

史賓塞說，小甘迺迪當了衛生部長，還這樣大剌剌地宣揚自己的醫療理念，接下來三年半，真令人極度擔憂、害怕。

愛德華茲說，當時他接觸的，都是已經感染麻疹的家長和兒童，並未置任何病人於險境。