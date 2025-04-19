大紐約區華人教育基金會獎學金 申請開跑

為助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)開放2025年度獎學金申請。申請截止日至6月1日。(取自大紐約區華人教育基金會官網)

為幫助華人 學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)開放2025年度獎學金申請。提供今年秋季將進入大學的12年級生四項、共21個名額的獎學金，金額從4000元至1萬元不等，申請截止日至6月1日，符合資格的學生皆可申請。

作為全美首個專為華裔學生而設的Dollars for Scholars基金會，大紐約區華人教育基金會自2004年成立以來已集結社區與企業，為超過200名優秀學生籌措就學經費。今年四項獎學金包括：11名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；四名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；四名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民 獎學金，每名四年共4000元，申請新移民獎學金的學生須在2020年1月1日後來美。所有獎學金支票將直接寄到得主就讀的大學，以補助學費。

申請條件包含身分須是全職學生，有GPA3.5或以上優秀成績證明、繳交一封由如雇主、老師、學生顧問等非家人的推薦信、一篇說明個人興趣、目標、願望、特殊狀況或正在克服困難的自傳。此外，主辦機構也希望申請者積極參與基金會並為幫助其他學生作出貢獻，顯示出在課餘或社區活動中的領導能力、曾贏得重要獎項等。

雲吞食品公司獎學金開放給全國學子申請，須提供W2納稅表 或其他家長或法定監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。新移民申請者則須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷。獎學金將依照FAFSA SAI大學助學金相關文件(College Financial Aid Letter)予以考慮，若無相關文件的申請者則可附上報稅表。

有意申請者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org，在「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854，或查詢Instagram@dollarsforscholars；若無法在線申請，也可填寫書面表格。