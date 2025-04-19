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墨西哥移民之子 申請常春藤7校7中

記者胡玉立／綜合報導
父母來自墨西哥的新州紐瓦克「藝術高中」應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯，申請了常春藤八校其中的七所學校，一舉全中。(取自新澤西州紐瓦克教育委員會網站)
父母來自墨西哥的新州紐瓦克「藝術高中」應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯，申請了常春藤八校其中的七所學校，一舉全中。(取自新澤西州紐瓦克教育委員會網站)

常春藤聯盟共有八所學校，是許多高中畢業生擠破頭想進入的一流學府，每年錄取率只有4-6%；然而，17歲的新澤西州紐瓦克「藝術高中」(Arts High School)應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯(Angel Ortiz)申請了其中七所學校，一舉全中。

奧蒂斯的父母是墨西哥移民；他17日表示，上個月當他和母親打開各大學寄來的錄取通知時，感覺不可思議；「我們就只是一封接一封地讀，那種感受真是銘心刻骨」。

奧蒂斯去年12月收到的第一封錄取信來自普林斯頓大學，那是他透過「提前錄取」提出的申請。3月下旬，達特茅斯學院、賓州大學、哈佛大學、哥倫比亞大學、布朗大學和耶魯大學，相繼對他發出錄取通知。奧蒂斯唯一沒有申請的常春藤盟校是康乃爾大學。

奧蒂斯就讀的「藝術高中」是紐瓦克歷史悠久的四年制重點公立學校，專攻舞蹈、戲劇、音樂、製作和視覺藝術。奧蒂斯以GPA平均成績4.3獲選為畢業生代表。他的SAT成績1480分(滿分1600分)，申請大學時附上他的眾多學業成就和課外表現，也在個人論文中提到身為墨西哥移民子女、帶著這些標籤在社會中面臨的挑戰以及父母做出的犧牲。

奧蒂斯的父母20多年前從墨西哥瓦哈卡(Oaxaca)移民來美，目前擁有兩家自營的披薩店。

奧蒂斯說，父母灌輸給他強烈的職業道德和教育價值；「他們一心希望我在學校好好用功學習，將來才有份好職業，找到好工作。所以我想透過在校良好表現，讓他們引以為傲」。

過去幾周，奧蒂斯陸續走訪各校園，尚未決定去哪一所常春藤盟校就讀。他須在4月30日前做出選擇，那天恰好是他18歲生日。

奧蒂斯說，他很自豪是家族中的第一個大學生。約有56%的大學生認為自己是第一代大學生。奧蒂斯自幼就對歷史感興趣，2020年總統大選更激發他對政治的興趣，因此他有意攻讀政治學。他說：「最近我更加堅定要進入這個圈子，讓我的聲音傳得更大更遠」。

常春藤 墨西哥 移民

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