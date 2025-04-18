「金穹」飛彈防禦系統 馬斯克SpaceX有望得標 被質疑偏離慣常流程

SpaceX公司的獵鷹9號火箭發射星鏈衛星。知情人士指出，馬斯克旗下SpaceX與兩家合作夥伴組成的團隊，最有機會贏得川普的「金穹」飛彈防禦系統的關鍵部分合約。(美聯社)

路透報導引述六名知情人士指出，馬斯克 旗下太空探索公司SpaceX 與兩家合作夥伴組成的集團，最有機會贏得川普 總統的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統關鍵部分建造合約。

美國政府官員透露，五角大廈已收到180多家公司競標建造「金穹」關鍵部分，包括Epirus、Ursa Major及Armada等公司，消息指白宮國家安全委員會成員已聽取了少數幾家公司的簡報。

消息指出，SpaceX與軟體製造商Palantir以及無人機製造商Anduril合作競標。這三家公司的代表，最近幾星期已跟川普政府及五角大廈的高級官員會面，並介紹他們的計畫，主要是競標建造「金穹」計畫中的「託管層」(custody layer)部分，包括建造及發射400至1000顆環繞地球的衛星，用於探測飛彈、追蹤其軌跡並確定它們是否朝美國飛來。

另外還有200顆配備飛彈或雷射的攻擊衛星組成之「艦隊」，負責擊落敵方來襲飛彈，但預計SpaceX不會參與衞星武器化工程。

川普在1月27日發布的行政命令，將飛彈襲擊列為「美國面臨的最災難性的威脅」。因此決定打造「金穹」飛彈防禦系統。

SpaceX、Palantir及Anduril 三家公司的創辦人，都是川普的主要支持者。其中馬斯克捐獻超過2.5億元協助川普當選後，已儼然成為白宮的政治紅人。

兩位消息人士表示，退役空軍將領奧肖納西(Terrence O'Shaughnessy)是SpaceX高級顧問，由他負責與國防及情報部門高級領導人談判。奧肖納西拒絕回應路透的報導。

一位熟悉競標談判的人士表示，SpaceX領頭的競標「偏離了慣常的流程」，但鑑於馬斯克在川普政府中的地位，國家安全及國防領域必須對他保持尊重；若由SpaceX領導的財團贏得合約，將是對傳統承包商的沉重打擊。