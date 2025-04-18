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聯邦法官判決Google非法壟斷數位廣告市場 Google恐被迫分拆重組

編譯中心／綜合報導
聯邦法官17日判決，認定Google公司非法壟斷數位廣告市場。(歐新社)
聯邦法官17日判決，認定Google公司非法壟斷數位廣告市場。(歐新社)

聯邦法官17日判決，Google公司非法壟斷數位廣告市場；這是八個月內，聯邦法官第二次裁定Google在特定領域構成非法壟斷。這項判決加劇Google正面臨的法律困境，可能會重塑這家市值1.88兆元的公司，並改變該公司在網路領域的影響力。

紐約時報指出，這可能致使Google進行重組。Google法規事務副總裁穆赫蘭(Lee-Anne Mulholland)表示將提出上訴。

聯邦司法部和多個州2023年對Google提出反壟斷訴訟，指Google使用反競爭、排他性和非法手段，來消除或大幅減少對其在數位廣告技術主導地位的任何威脅。負責審理此案的聯邦法官布林克馬(Leonie Brinkema)17日裁定Google非法壟斷。

布林克馬在二項控訴中，裁定政府勝訴，但駁回另一項指控。布林克馬認定，在廣告業主用來購買廣告版位工具的指控上，政府未能證明這部分構成一個真實且明確的市場。

穆赫蘭反駁說，線上出版商有很多選擇，會選擇Google，是因為Google的廣告技術工具簡單、實惠且有效。

Google產品在資訊獲取和網路開展業務方面取得獨占地位，因此遭到愈來愈多檢討。另一名哥倫比亞特區聯邦法官梅塔去年8月判決，Google在網路搜尋領域擁有壟斷地位。梅塔目前正在考慮司法部提出的拆解Google公司請求。

司法部建議承審法官梅塔，可強制Google開放用於構建搜尋結果和人工智慧產品的基礎數據。梅塔預定8月作出決定，Google已表示打算對判決提出上訴，但必須等到法官確定處分後再說。

布林克馬法官也有機會強制改變Google的業務。在訴訟中，司法部請求法院強制Google出售多年來收購的部分廣告技術業務。

這兩項裁決及其補救措施，可能會抑制Google的影響力，導致該公司進行全面改革，Google可能面臨重大重組。

美國政府的反托辣斯措施已有40年未曾強制企業分家，若付諸實施，將是一次歷史性的反壟斷分拆大案。

Google 司法部 紐約時報

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