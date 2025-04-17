川普關稅海嘯…4種日常消費 中產階級也難負擔

川普總統再次入主白宮帶來各式各樣的改變，但許多美國人並沒有感受到經濟變好，反而開始擔憂越來越高的生活成本。美聯社

川普 總統再次入主白宮帶來各式各樣的改變，但許多美國人並沒有感受到經濟變好，反而開始擔憂越來越高的生活成本。

財經網站Go Banking Rates報導，川普以減少美國貿易赤字、重振國內製造業為由推動「對等關稅」，特別針對中國、歐盟、加拿大和墨西哥等國家，造成美國進口消費品成本提高。

然而，日常用品並不是消費者唯一可能要多付錢的東西，以下四種日常消費可能在川普掌權的這段時間內，對於中產階級而言越來越難以負擔。

健保和各類保險

根據美國財政部的資料，去年有近2,100萬人簽署了平價醫療法案（Affordable Care Act，ACA），但川普已經下達行政命令開始撤銷該法案，預計ACA的部分內容將被刪除，價格也會飆升。

金融專家洛肯納斯（Andrew Lokenauth）表示，中產階級家庭的每月保費可能會飆漲20%至30%，並且既存病症可能會再次成為承保的障礙，許多雇主也可能減少健康福利以降低成本，處方藥價格也有很大機會上漲。

高等教育

根據洛肯納斯的說法，學生應該警惕追求高等教育的成本，可能會在川普的政策下變得更高。

聯邦學生貸款利率 可能提高、收入驅動的還款計劃變得更有限制性、公立大學的資金可能會減少，導致學費提高，並且學生貸款寬免計劃可能會被取消或減少。

住房

在聯準會（Fed）2024年三次降息、川普承諾提供更多可負擔住房後，洛肯納斯依然認為購屋者可能面臨財務挑戰。

他解釋道：房貸利率可能會因為經濟政策而攀升、首次購屋計劃可能面臨削減，而中產階級社區的物業稅可能會增加，房貸利息扣除額也可能會被修改。

交通

會受到川普關稅最大影響的其中一種產品就是汽車，因為汽車生產極其複雜，並且「幾乎不可能100%在美國生產」。

洛肯納斯還補充說，除汽車以外的運輸成本也可能增加：受到國際貿易政策的影響，油價可能會持續上漲、公共運輸經費可能會減少、電動車稅收抵免也可能在川普政府執政下被取消。