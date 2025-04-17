時代雜誌百大影響力人物 超微蘇姿丰、導演朱浩偉、DeepSeek梁文鋒上榜

超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰(Lisa Su)上榜。(路透)

「時代雜誌」16日公布2025年百大最具影響力人物名單，除川普 總統及五位政府成員上榜外，超微(AMD)董事長及執行長蘇姿丰 (Lisa Su)、台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)和中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）創辦人梁文鋒也入列。

國會山莊報報導，在時代雜誌2025年百大最具影響力人物名單中，來自川普政府的上榜者包括，川普、副總統范斯(JD Vance)、特別政府雇員馬斯克(Elon Musk)、衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，以及白宮預算管理局局長沃特(Russell Vought)。

這六名政府相關人士，是「時代」雜誌自2009年、前總統歐巴馬第一任期起，公布當年度百大最具影響力人物以來，最多政府官員列名的一次。

時代雜誌總編輯賈可布斯(Sam Jacobs)在一封關於評選過程的信中寫道，登上影響力人物榜是「對當今全球顛覆源頭的認可」。

4月30日是川普回任總統頭100天，而他的各項政策議程已對移民、外交、國際貿易和聯邦勞動力等領域造成重大影響。

時代資深記者班奈特(Brian Bennett)指出，川普就任後幾周的行動，「沒有其他近代總統能敵，他將在剩餘任期展現，他能在國家崩潰前，如何改變美國和世界」。

時代百大最具影響力人物名單分為六大類，分別是領袖、先鋒、藝術家、時代象徵、巨人及創新者。

蘇姿丰領導超微脫離逆境，擴大超微在可程式化系統單晶片(PSoC)和推論加速器方面的實力，被列入巨人範疇。

電影「魔法壞女巫」導演朱浩偉。(美聯社)

加州 出生的台裔導演朱浩偉入選創新者，他執導的著名電影包括「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)、「魔法壞女巫」(Wicked)等。

中國新創公司「深度求索」低成本生成式AI模型引發市場震撼後，該公司創辦人梁文鋒入選先鋒類別。