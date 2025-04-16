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疑洩露消息給媒體 3名美國國防部官員暫停職

記者陳熙文／華盛頓即時報導
五角大廈logo。（美聯社）
五角大廈logo。（美聯社）

美國國防部16日再傳一名高層官員疑似洩密，被放「行政休假」（administrative leave）；據了解，目前已有3名國防部官員因洩密調查，而暫離工作崗位。

根據Politico報導，國防部副部長范博格（Stephen Feinberg）的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）現在也因為洩密調查，被放行政休假。

這是繼國防部最高顧問之一的考德威爾（Dan Caldwell），以及國防部副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick）因疑似涉入洩密後，第三名國防部官員遭到暫時停職。

根據UPI報導，洩密調查與美國在巴拿馬運河的軍事行動、美軍部署第二艘航母到紅海、美國停止與烏克蘭分享情報，以及科技富豪馬斯克至國防部聽取簡報等事件有關。

根據紐約時報3月曾披露，五角大廈計畫為馬斯克進行最高機密簡報，涉及美軍如何因應任何潛在針對中國大陸的戰爭，美國總統川普隨後上自家社群媒體發文駁斥。

Axios獲悉，是由川普親自下令，要求幕僚取消該簡報；Axios並報導指出，國防部為此調查誰走漏消息，讓簡報在事前曝光。

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