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3天行進逾60哩 完成30多項目難休息 首名女兵完成最佳遊騎兵大賽

記者胡玉立／綜合報導
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現年25歲的女性遊騎兵懷特中尉(右)與戴坦爾上尉(左)今年共組團隊，周末完成年度最佳遊騎兵競賽，總成績第14名。她是參加該競賽的第一名女性遊騎兵。(美聯社)
現年25歲的女性遊騎兵懷特中尉(右)與戴坦爾上尉(左)今年共組團隊，周末完成年度最佳遊騎兵競賽，總成績第14名。她是參加該競賽的第一名女性遊騎兵。(美聯社)

美國年度最佳遊騎兵競賽(Best Ranger Competition)過去一直都是男性的天下，今年首次有女性「遊騎兵」(Army Ranger)進入決賽並完賽。西點軍校畢業、現年25歲的女性遊騎兵懷特(Gabrielle White)中尉與一名男性隊友今年共組團隊，周末完成為期三天60哩艱苦又嚴苛的年度最佳遊騎兵競賽，總成績第14名。

今年最佳遊騎兵競賽共52支隊伍參賽，除了懷特和隊友戴坦爾(Seth Deltenre)上尉的隊伍，其他全由男性士兵組成。有16支隊伍進入決賽爭奪精銳軍事榮譽，其中包括懷特和戴坦爾的雙人隊伍在內。

美國遊騎兵學校直到2015年才接受女性，女兵也才獲准成為遊騎兵。2015年8月兩名女兵首次完成遊騎兵課程；同一年國防部向女性開放所有戰鬥職務。

最佳遊騎兵競賽參賽者須在三天內行進逾60哩並完成30多個項目，中間幾乎沒有休息時間。競賽在喬治亞州本寧堡(Fort Benning)舉行，包括直升機任務、體能測試、陸地導航、武器使用資格認定及障礙賽等項目。

今年第一名由霍坎森(Griff Hokanson)中尉和摩爾(Kevin Moore)中尉組成的隊伍拿下，兩人是第75遊騎兵團成員。懷特和戴坦爾駐紮在本寧堡陸軍卓越中心(Army Center of Excellence)。

陸軍發言人蘇里吉(Christopher Surridge)表示，懷特2021年5月畢業於西點軍校，2022年4月完成遊騎兵學校學習；這位非裔步兵軍官後來被分配到裝甲軍官高級班(Maneuver Captain Career Course)。

陸軍表示，截至今年1月，已有154名女性從遊騎兵學校畢業。

在川普總統和國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)領導下，國防部禁止任何宣揚多元公平包容(DEI)行為。最近軍方網站和社群媒體貼文，提及女性和少數族裔打破歷史的內容大多被刪除。

國防部 西點軍校 喬治亞州

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