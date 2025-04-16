領糧券禁買汽水糖果 印州、阿肯色開第1槍 率先要求農業部批准

阿肯色州和印第安納州州長請求農業部批准，將禁止民眾使用糧食券購買汽水飲料和糖果。圖為衛生部長小甘迺迪(左)及聯邦醫療服務中心負責人奧茲(右)出席記者會。(美聯社)

阿肯色州 和印第安納州共和黨州長15日率先請求農業部批准，將禁止民眾使用糧食券 (SNAP)購買汽水飲料和糖果。反飢餓組織反對對SNAP設下食品購買限制；代表汽水和糖果製造商的貿易團體也同聲批評該限制措施。

糧食券援助計畫(SNAP)是農業部運行並由各州管理，協助低收入 群眾支付食品雜貨費用。2024年SNAP計畫以1000億元為4200萬人提供補貼。農業部長羅林斯(Brooke Rollins)和衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)為推動「讓美國再次健康」政策，積極促成各州採取措施，禁用糧食券購買特定食品。

阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)與羅林斯在小岩城(Little Rock)15日共同舉行的記者會表示，阿肯色州請求禁用SNAP購買汽水飲料和糖果，是為改善近35萬名參加計畫居民的健康。桑德斯說：「納稅人出錢補助反而讓人更不健康，不管哪一方都付出了代價。」

印第安納州州長布勞恩(Mike Braun)與小甘迺迪及聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)負責人奧茲(Mehmet Oz)在印第安納波利斯宣布這項重大改變，強調SNAP「將把重點重新放在營養上，而非糖果和汽水飲料上」。

阿肯色州的計畫訂於明年7月生效，被排除的品項包括汽水(包括無熱量和低熱量汽水)、天然果汁含量低於50%的蔬果飲料、不健康的飲料、糖果(包括麵粉製糖果，如Kit Kat棒)及人工甘味糖果。

印第安納州除了把糖果和汽水飲料排除在可用SNAP福利支付的食品名單，還改變了SNAP參與者的工作要求。

反飢餓組織指研究顯示，SNAP參與者購買含糖飲料或零食的可能性，並不比其他低收入國人高；限制食品選擇會損害每月領取約187元福利者的自主權和尊嚴。

2008年聯邦食品營養法案授權規定SNAP福利可用於「任何供人類食用的食品」，但酒精、菸草和熱食除外。