我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

拜登任內規定 信用卡滯納金上限8元 法官推翻

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州聯邦地區法官推翻前總統拜登任內將信用卡滯納金設定8元上限的規定。(美聯社)
德州聯邦地區法官推翻前總統拜登任內將信用卡滯納金設定8元上限的規定。(美聯社)

前總統拜登(Joe Biden)任內訂立法規，將信用卡滯納金設定8元上限，但川普政府聯邦消費者金融保護局(U.S. Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)認為該規定違法，與其他相關機構聯合請求廢除。德州聯邦地區法官皮特曼(Mark Pittman)15日裁定，推翻設定滯納金上限的法規。

消費者金融保護局和美國商會(U.S. Chamber of Commerce)、美國銀行家協會(American Bankers Association)等六個商業和銀行團體聯合請求廢除滯納金設上限的規定，皮特曼予以批准。

皮特曼由總統川普(Donald Trump)在2019年任命，他認為，滯納金設上限的規定禁止發卡機構收取合理且與違規行為成比例的費用，違反 2009年的「信用卡責任和披露法」(Credit Card Accountability and Disclosure Act)。

在拜登任內規定下，擁有100萬個帳戶以上的發行機構除非能證明必須收取更高費用以彌補成本，否則滯納金設有上限。

設定滯納金上限是拜登打擊「垃圾費」(junk fees)行動的一部分，將通常32元的滯納金往下調。

如今，川普團隊一步步推翻拜登時代許多約束企業的規則和政策。

針對滯納金設上限，商業和銀行團體在2024 年3月提起的訴訟中，指控消費者金融保護局越權，無視國會以高額收費遏阻逾期付款、補償發卡機構成本的意圖。

提出訴訟的團體並表示，設定滯納金上限的規定對許多消費者不公平，主要原因是，設定上限將迫使發卡機構把成本轉嫁給按時支付帳單的持卡人。

主張推翻滯納金上限的機構15日發出聯合聲明，指皮特曼的命令是消費者的勝利。

川普政府也試圖解散消費者金融保護局。然而，華盛頓特區聯邦上訴法院11日指出，政府可縮減消費者金融保護局的規模，但不能縮減到無法履行法定職責的程度。

拜登 川普 德州

上一則

擺脫職場壓力 年輕人「微退休」放長假重啟生活

下一則

篩檢和診斷進步 兒童自閉症比率升至1/31 男童患病高於女童

延伸閱讀

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元
卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國
川普研究重罪者流放到他國監獄 學者批違憲

川普研究重罪者流放到他國監獄 學者批違憲
繼半導體和藥品後 川普再啟動關鍵礦產調查

繼半導體和藥品後 川普再啟動關鍵礦產調查

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種