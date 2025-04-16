拜登任內規定 信用卡滯納金上限8元 法官推翻

德州聯邦地區法官推翻前總統拜登任內將信用卡滯納金設定8元上限的規定。(美聯社)

前總統拜登 (Joe Biden)任內訂立法規，將信用卡滯納金設定8元上限，但川普 政府聯邦消費者金融保護局(U.S. Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)認為該規定違法，與其他相關機構聯合請求廢除。德州 聯邦地區法官皮特曼(Mark Pittman)15日裁定，推翻設定滯納金上限的法規。

消費者金融保護局和美國商會(U.S. Chamber of Commerce)、美國銀行家協會(American Bankers Association)等六個商業和銀行團體聯合請求廢除滯納金設上限的規定，皮特曼予以批准。

皮特曼由總統川普(Donald Trump)在2019年任命，他認為，滯納金設上限的規定禁止發卡機構收取合理且與違規行為成比例的費用，違反 2009年的「信用卡責任和披露法」(Credit Card Accountability and Disclosure Act)。

在拜登任內規定下，擁有100萬個帳戶以上的發行機構除非能證明必須收取更高費用以彌補成本，否則滯納金設有上限。

設定滯納金上限是拜登打擊「垃圾費」(junk fees)行動的一部分，將通常32元的滯納金往下調。

如今，川普團隊一步步推翻拜登時代許多約束企業的規則和政策。

針對滯納金設上限，商業和銀行團體在2024 年3月提起的訴訟中，指控消費者金融保護局越權，無視國會以高額收費遏阻逾期付款、補償發卡機構成本的意圖。

提出訴訟的團體並表示，設定滯納金上限的規定對許多消費者不公平，主要原因是，設定上限將迫使發卡機構把成本轉嫁給按時支付帳單的持卡人。

主張推翻滯納金上限的機構15日發出聯合聲明，指皮特曼的命令是消費者的勝利。

川普政府也試圖解散消費者金融保護局。然而，華盛頓特區聯邦上訴法院11日指出，政府可縮減消費者金融保護局的規模，但不能縮減到無法履行法定職責的程度。